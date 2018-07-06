Около 1,2 тыс. человек приняли участие в учениях мотострелков со стрельбой в Приморье
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Во время учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
Также в учениях задействовали около 300 единиц военной и специальной техники
ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Около 1,2 тыс. военных приняли участие в двухсторонних учениях с боевой стрельбой мотострелковых соединений Восточного военного округа (ВВО). Соединения были подняты по тревоге и отработали нападение "диверсантов" на колонну техники и командный пункт и их оборону, сообщил в пятницу официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) Николай Воскресенский.
"В рамках учения подразделения мотострелковых соединений были подняты по тревоге и совершили марши на штатной технике на полигоны в районы рассредоточения. Согласно легенде учения, соединения выступали в роли условного противника друг для друга. По вводным военнослужащие поочередно выполняли элементы сначала оборонительного, а затем, наступательного боя. Всего в учении было задействовано порядка 1200 военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3 и БПМ-2", - сообщил Воскресенский.
Для создания тактического фона разведывательные подразделения имитировали нападение диверсионных групп на колону техники при совершении марша и командные пункты соединения. Опираясь на полученные с беспилотников разведданные, командование обороняющейся бригады выстраивало оборону на выгодных рубежах, вынуждая условного противника вступить в бой и с помощью ведения маневренной обороны добиться окружения основных сил. В свою очередь, сторона, отыгрывающая наступление, должна была прорвать оборону и захватить командный пункт обороняющихся.
На учениях военные отработали элементы боевого, тылового и медицинского обеспечения, навыки ведения обороны, наступления и взаимодействия с частями разведки и артиллерии.
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06.07.2018
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