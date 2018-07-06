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На предприятии «Технодинамики» показали образцы перспективных БПЛА

06.07.2018 Холдинг «Технодинамика» 1016 1
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БЛА «ГЕОСКАН 101»
БЛА «ГЕОСКАН 101» одноименной группы компаний «Геоскан» из Санкт-Петербурга как и другие аппараты линейки беспилотников данного разработчика, пока более известен на гражданском рынке. Вместе с тем, имеющийся бэкграунд разработчиков, среди которых в том числе выходцы из компаний, работавших по заданиями Министерства обороны России (например, «Транзас») дает неплохие шансы на вход компании в военную сферу. Кубинка, 25.05.2018.
Источник: Денис Федутинов

На базе аэродрома «Киржач» НИИ парашютостроения холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех состоялась выставка достижений современной беспилотной авиации и презентация проекта «Образовательное небо».


Организатором данного мероприятия стал Департамент образования города Москвы, а оператором — Московский колледж бизнес-технологий. Главная задача проекта —развитие профессионального сообщества беспилотной авиации.


Благодаря уникальным характеристикам аэродрома НИИ парашютостроения компании-участники смогли показать все возможности своих разработок на земле и в воздухе.


В частности, участники продемонстрировали как уже зарекомендовавшие себя летательные аппараты, так и перспективные БПЛА. Компания «Геоскан» показала самолеты «Геоскан 101» и«Геоскан 201», квадрокоптеры «Геоскан 401»и «Геоскан Пионер». Компания «Съемка с воздуха»продемонстрировала новую разработку — самолет «ГеоДрон». Также на выставке прошла презентация спортивного дрона класса F-3Uи обучающего дрона Copter.Games. Отдельно, посетителям был представлен конструктор программируемого квадрокоптера «Клевер 3».


Кроме того, в рамках мероприятия состоялся дискуссионный круглый стол, где профильные эксперты обсудили главные вопросы развития современной беспилотной авиации.


Следующий этап проекта «Образовательное небо» состоится в сентябре 2018 года.Ожидается, что его участниками станут более 500 учащихся образовательных учреждений города Москвы. Фестиваль будет включать в себя мероприятия самых разных форматов: соревнования по беспилотным летательным аппаратам, мастер-классы по сборке и разборке коптеров, панельные дискуссии, дрон-рейсинг, экзамены в формате World Skills, показательные выступления и много другое.
05.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Холдинг «Технодинамика»
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НИИ парашютостроения
Ростех
Технодинамика
Проекты
БПЛА
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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Владислав
17463
№1
06.07.2018 15:17
Ничего интересного. Цена в упаковке с камерой 2млн руб в среднем. Эти цены неадекватны тому что можно купить на ALi.
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