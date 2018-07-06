Пространственное развитие: Промтехнопаркам дан зеленый свет



Юношеский технопарк в Ижевске.

Источник: rostec.ru Юношеский технопарк в Ижевске.Источник: rostec.ru

В законодательстве официально закреплены понятия промышленного технопарка и технологической инфраструктуры.

Такие изменения утверждены Владимиром Путиным в Федеральном законе от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

Развитие инфраструктуры

Сегодня в стране работают 45 промышленных технопарков на территории которых размещены более 3 тыс. компаний. На федеральном уровне сегодня особое внимание уделяется вовлечению регионов в решение задач индустриального развития и создания современной промышленной инфраструктуры.

В стране работают 45 промышленных технопарков на территории которых размещены более 3 тыс. компаний.

В законе о промышленной политике в РФ теперь официально закреплены понятия «промышленный технопарк» и «технологическая инфраструктура». Также внесены изменения, касающиеся мер стимулирования деятельности промышленных технопарков. Финансовую помощь планируется также оказывать и управляющим компаниям промтехнопарков.

Технологическая инфраструктура определена как совокупность объектов недвижимости и оборудования, необходимых для научно-технической или инновационной деятельности.

Промтехнопарки – объекты промышленной и технологической инфраструктуры, предназначенные для деятельности в сфере промпроизводства и научно-технической деятельности. А также инновационной деятельности в целях освоения производства промпродукции и коммерциализации полученных научных результатов и управляемые специальной компанией – коммерческой или некоммерческой организацией.

Создание новых промышленных технопарков должно осуществляются с учетом Стратегии пространственного развития Российской Федерации.

В законе также закреплено, что развитие существующих и создание новых промышленных технопарков должно осуществляются с учетом Стратегии пространственного развития Российской Федерации.

Стратегия пространственного развития

Сейчас в Совете Федерации проходят парламентские слушания по проекту данной стратегии. Под термином «пространственное развитие» понимаются прогрессивные изменения в территориальной организации российского общества.

Стратегия пространственного развития – документ новый в российской практике территориального планирования и направлен одновременно на равноправное развитие экономической и социальной составляющих общества и государства.

По информации Совета Федерации, сегодня на 5% от территории России производится более 40% валового регионального продукта. Известна и проблема неравномерного распределения научно-технический потенциала.

Сегодня можно выделить 6 центров, делающих наиболее существенный вклад в научное развитие страны. Это Московская агломерация, Санкт-Петербург, Татарстан, Нижний Новгород, Новосибирск и Екатеринбург.

На Центральный федеральный округ приходится более 490 млрд рублей внутренних затрат на научные исследования.

Причем, только на Центральный федеральный округ приходится более 490 млрд рублей внутренних затрат на научные исследования. Что составляет 52% от всех аналогичных затрат по стране.

Отдельная проблема – в нашей стране сейчас сформировалось уже несколько десятков крупных агломераций в которых проживает порядка 90 млн человек. Вне агломераций оказались 60 млн человек, которые вынуждены жить на территориях, которые развиваются не так интенсивно.

5 вызовов пространственного развития

Перспективы пространственного развития России определяются с учетом воздействия глобальных вызовов: переход к новому техукладу, изменения географических центров глобальной экономики, миграция населения и т.п.

Перспективы пространственного развития России определяются с учетом воздействия глобальных вызовов

Стратегия пространственного развития проектируется исходя из наличия 5 ключевых вызовов, стоящих перед страной.

Первый вызов – резкое увеличение экономической роли Москвы.

Второй – межрегиональные контрасты, существенная неравномерность развития российских регионов.

Третий – санкционное экономическое и политическое давление на страну, соперничество и конфронтация России с развитыми странами мира.

Четвертый – слабая инфраструктурная обустроенность страны.

Пятый – недостаточная проработанность территориального блока федерального законодательства.

Для преодоления вызовов стратегия пытается максимально учесть региональную специфику

Для преодоления вызовов стратегия пытается максимально учесть региональную специфику, поощрение законотворческого поиска в сфере пространственного развития региональных органов власти и местного самоуправления. Кроме того, предполагается стимулирование распространения передовых практик саморазвития территорий.

Елена Антипина, генеральный директор Института государственно-частного планирования.

Денис Журенков, военный эксперт.