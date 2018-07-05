Российский саперный танк ИМР-3М на базе Т-90С ждут в Ираке



Инженерная машина разграждения ИМР-3М.

Источник: Алексей Моисеев Инженерная машина разграждения ИМР-3М.Источник: Алексей Моисеев

Выпускаемая в Нижнем Тагиле пятидесятитонная инженерная машина разграждения ИМР-3М должна поступить в вооруженные силы Ирака. Информация об этом появилась в группе Tactical Cell в Facebook.

В настоящее время сухопутные войска арабской страны осваивают российские основные боевые танки Т-90С. Недавно стало известно о прибытии второй партии таких машин.

Как известно, эффективное применение даже самой современной техники невозможно без вспомогательной техники, вроде уже закупленных бронированных тягачей БРЭМ-1М и упомянутых выше ИМР-3М. Это зримо продемонстрировали события в соседней Сирии. Здесь очень хорошо себя зарекомендовали машины предыдущей модификации, выполненные на базе Т-72.

Эти "саперные танки", часто действуя на самом острие атакующих войск, расчищали завалы во время боев в городах. Не обходилось без них и в ходе операций в пустынной местности. Имея противоснарядную защиту, они существенно превосходили по всем характеристикам получившие бронирование обычные бульдозеры, также применявшиеся сирийской армией.

По сравнению с более ранними версиями, ИМР-3М имеет ножевой колейный трал с электромагнитной приставкой, который позволяет нейтрализовывать мины самых современных типов.

Для самообороны на машине установлена закрытая установка с пулеметом калибра 12,7 мм. Мощность двигателя - 840 л.с. Максимальная скорость - 60 км/ч. Запас хода 500 км. Экипаж - 2 человека.

Алексей Брусилов