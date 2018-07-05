Российский саперный танк ИМР-3М на базе Т-90С ждут в Ираке
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Инженерная машина разграждения ИМР-3М.
Источник: Алексей Моисеев
Выпускаемая в Нижнем Тагиле пятидесятитонная инженерная машина разграждения ИМР-3М должна поступить в вооруженные силы Ирака. Информация об этом появилась в группе Tactical Cell в Facebook.
В настоящее время сухопутные войска арабской страны осваивают российские основные боевые танки Т-90С. Недавно стало известно о прибытии второй партии таких машин.
Как известно, эффективное применение даже самой современной техники невозможно без вспомогательной техники, вроде уже закупленных бронированных тягачей БРЭМ-1М и упомянутых выше ИМР-3М. Это зримо продемонстрировали события в соседней Сирии. Здесь очень хорошо себя зарекомендовали машины предыдущей модификации, выполненные на базе Т-72.
Эти "саперные танки", часто действуя на самом острие атакующих войск, расчищали завалы во время боев в городах. Не обходилось без них и в ходе операций в пустынной местности. Имея противоснарядную защиту, они существенно превосходили по всем характеристикам получившие бронирование обычные бульдозеры, также применявшиеся сирийской армией.
По сравнению с более ранними версиями, ИМР-3М имеет ножевой колейный трал с электромагнитной приставкой, который позволяет нейтрализовывать мины самых современных типов.
Для самообороны на машине установлена закрытая установка с пулеметом калибра 12,7 мм. Мощность двигателя - 840 л.с. Максимальная скорость - 60 км/ч. Запас хода 500 км. Экипаж - 2 человека.
Алексей Брусилов
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05.07.2018
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