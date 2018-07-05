У "вагнеровцев" в Сирии появился конкурент



Военнослужащие ВС РФ.

Источник: Дмитрий Виноградов/РИА Новости Военнослужащие ВС РФ.Источник: Дмитрий Виноградов/РИА Новости

Как минимум с весны 2018 года в боевых действиях в Сирии участвует новая частная военная компания "Патриот", якобы связанная с российским министерством обороны, сообщают СМИ.

Об этом сообщили источник на рынке охранных услуг, офицер Минобороны и представители ветеранских организаций, сообщает телеканал "Дождь".

Кроме того, заявляет телеканал, об этой ЧВК говорится наряду с военной компанией "Вагнера" в обращении к властям, подписанном генералом-полковником в отставке Леонидом Ивашовым, главой международной общественной организации "Честь и Родина" Владимиром Петровым и главой комитета "Общероссийского офицерского собрания" Евгением Шабаевым.

В заявлении они просят определить правовой статус россиян, воюющих в составе ЧВК. Авторы обращения говорят, что в "Общероссийское офицерское собрание" три года поступают жалобы от раненых в боях в Сирии, не получающих поддержку от государства из-за отсутствия правового регулирования ЧВК.

Новую ЧВК источники в ветеранских структурах связывают с Министерством обороны. Так, Шабаев заявил, что "Патриот" якобы формируется в том числе из кадровых военных, которые "до сих пор проходят службу в Минобороны". Ивашов заявил, что среди членов ЧВК – специалисты Главного управления Генштаба, военные юристы, бойцы Сил спецопераций.

При этом, по данным источника, в "Патриоте" больше платят, чем в ЧВК "Вагнера", а также лучше ставят боевые задачи. Зарплаты, по данным Шабаева, достигают от 400 тыс. до 1 млн рублей, а контракты заключаются на месяц-два.

Также источники говорят, что "Вагнер" и "Патриот" конкурировали за получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков в Центральноафриканской республике, однако в итоге контракт получил "Вагнер". Обе ЧВК, по данным источников телеканала, воюют и работают в Сирии, однако "Патриот" там занимается в основном охраной первых лиц.

Шабаев говорит, что кроме этих ЧВК есть и другие, которые работают в Ливии, Йемене, Судане, Брунее. Так, одна из безымянных ЧВК якобы охраняет строительство российской базы в Бурунди, заявил источник в Минобороны.

Эксперт "Центра стратегической конъюнктуры" Владимир Неелов в своем тексте на сайте газеты ВЗГЛЯД в июне рассказывал о российских ЧВК в Африке. В марте в СМИ появились подробные сведения о работе ЧВК "Вагнера" в Сирии.

Сергей Гурьянов