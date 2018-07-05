Продажи нового гладкоствольного ружья стартовали в России



Гладкоствольное самозарядное ружья TG1.

Источник: Ростех / rostec.ru Гладкоствольное самозарядное ружья TG1.Источник: Ростех / rostec.ru

Концерн "Калашников, который входит в Госкорпорацию Ростех, объявил о начале продажи нового гладкоствольного самозарядного ружья TG1. Как сообщили в пресс-службе Госкорпорации, ружье можно использовать как для учебной, так и для практической стрельбы, применять при охране правопорядка.

TG1 имеет калибр 12 миллиметров, гладкоствольное ружье создано на базе МР-155. У ружья современная газоотводная автоматика с хромированным патронником и каналом ствола. На ствольной коробке установлена планка Пикатинни. Именно на нее и крепится съемная рукоятка для переноски. Приклад и цевье выполнены из ударопрочного пластика.

Длина ружья - 1040 миллиметров, из которых ствол - 510 миллиметров. Вес TG1 с пустым магазином - порядка 3,5 килограмма, вместимость магазина - пять патронов.

Светлана Цыганкова