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Для поступления в военные вузы отобрано свыше 39 тыс. абитуриентов - Минобороны

06.07.2018 Интерфакс-АВН 680 0
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Курсанты
Курсанты.
Источник: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Средний конкурс личных дел среди юношей составляет более 3,5 человека на место, у девушек - более 16-ти

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Более 39 тысяч абитуриентов отобрано приемными комиссиями для поступления этим летом в высшие учебные заведения Минобороны России, сообщает военное ведомство.

"В высших учебных заведениях Минобороны России находится на рассмотрении более 39 тысяч личных дел кандидатов, в том числе свыше 3 тысяч граждан женского пола. В текущем году осуществляется набор в 35 высших военно-учебных заведений по 230 различным военным специальностям и 36 специализациям", - говорится в сообщении.

В Минобороны также отметили, что в вузах военного ведомства уже начались вступительные экзамены предварительно отобранных кандидатов. Средний конкурс личных дел по юношам составляет более 3,5 человека на одно учебное место, у девушек - более 16-ти.

"Самыми востребованными учебными заведениями среди абитуриентов являются Военный университет, Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени В.Ф.Маргелова, Военный институт физической культуры, Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени К.К.Рокоссовского и Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова", - добавили в министерстве.
05.07.2018
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