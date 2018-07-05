Использование ракеты-носителя "Союз 2.1а" под пилотируемые полеты начнется в 2020 году - источник



Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".

Источник: © Донат Сорокин/ТАСС Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Космонавты впервые отправятся на орбиту при помощи ракеты "Союз 2.1а" весной 2020 года.

Как напомнил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли, в настоящее время пилотируемые корабли "Союз" выводятся на орбиту ракетой "Союз-ФГ".

"Однако существующий запас ракет "Союз-ФГ" скоро будет исчерпан. Пилотируемые пуски будут переведены на ракеты "Союз 2.1а". Заказ на три первые ракеты нового типа уже размещен в РКЦ "Прогресс". Предприятие начало их изготовление", - сказал собеседник агентства.

Как ожидается, ракеты "Союз-ФГ" перестанут использоваться уже через два года. Первый запуск пилотируемого "Союза" на новой ракете намечен на весну 2020 года.

"В общей сложности под пилотируемые пуски остается шесть ракет "Союз-ФГ" поскольку седьмая будет использована для запуска космического "грузовика" "Прогресс МС-10" в октябре. Первый запуск пилотируемого корабля "Союз МС-16" на новой ракете запланирован на апрель 2020 года", - сказал источник.

Скорее всего, по его словам, запуск будет произведен с площадки номер 31 космодрома Байконур.

Между тем ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал формировать пилотируемую программу на космодроме Восточный и назвал авантюризмом перевод всех пилотируемых пусков на одну лишь 31-ю площадку Байконура после того, как в конце 2019 года на реконструкцию будет закрыт легендарный "Гагаринский старт".

"На самом деле, это насущная необходимость (строительства пилотируемой инфраструктуры на Восточном, - "ИФ"), потому что у нас осталось семь ракет "Союз-ФГ", та, на которой сейчас летает пилотируемый корабль "Союз", и по нашим планам до конца 2019 года мы эти ракеты "отстреляем". Соответственно, после этого "Гагаринский старт" на Байконуре становится на ремонт и модернизацию, он будет переделан под уже другую ракету "Союз-2-1а". В этой связи надо быть очень смелым, я бы сказал даже авантюристически смелым, человеком, чтобы всю пилотируемую программу на МКС сосредоточить на одном оставшемся стартовом комплексе на Байконуре (площадка 31)", - сказал Д.Рогозин.

Он согласился с тем, что существующая инфраструктура на Восточном технически позволяет перевести туда пилотируемую программу после незначительных доработок.

"Потребует небольшой доработки башня обслуживания, мобильная башня обслуживания, под ракету "Союз-2" на космодроме Восточный", - сказал глава Роскосмоса.