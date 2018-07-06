Киберзащищенный аналог "Скайпа" выдержал массированные хакерские атаки
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Киберзащищенная система видео-конференц-связи IVA AVES-S.
Источник: Виктор Молодцов / Ростех
В шоу-руме концерна "Автоматика" прошла демонстрация возможностей киберзащищенной системы видео-конференц-связи IVA AVES-S. На глазах у потенциальных заказчиков была проведена серия массированных DDOS-атак на систему, а также смоделированы ситуации выхода из строя сетевого оборудования и серверов. Однако IVA AVES-S продемонстрировала "живучесть", сохранив полную работоспособность всех сервисов.
Система IVA AVES-S представляет собой универсальную программно-аппаратную платформу для организации многоточечных защищенных видеоконференций с разрешением Full HD. В отличие от широко известного "Скайпа", ориентированного на массового пользователя, потенциальными потребителями системы IVA AVES-S являются государство, промышленность, крупные корпоративные заказчики, предъявляющие повышенные требования к информационной безопасности.
Решение позволяет обмениваться текстовыми сообщениями в чате, совместно работать над документами, проводить онлайн-опросы, демонстрировать презентации, вести запись конференций, при этом обеспечивая безопасность при передаче данных. Разработкой системы занимаются дочерняя структура Ростеха – НИИ "Масштаб" (входит в концерн "Автоматика") и группа компаний "ХайТэк".
В ходе демонстрации DDOS-атаки проводились как изнутри системы, так и извне. Финальным шагом стал полный запланированный выход из строя серверов программно-аппаратного комплекса. Однако система автоматически мигрировала на доступные сервера и сохранила полную работоспособность без ухудшения характеристик связи, сеанс видео-конференц-связи в ходе хакерских атак прерван не был.
"Система ориентирована, прежде всего, на заказчиков в сфере госуправления, стратегических отраслей промышленности, корпоративных клиентов, заинтересованных в защите конфиденциальной информации. Разработка IVA AVES-S исключает риск вмешательства в работу системы или хищения информации. В качестве модели мы использовали ситуацию, произошедшую в марте этого года, когда из-за умышленной генерации аномального трафика неполадки в работе ощутили более 370 операторов связи в России и СНГ. По итогам тестирования наша разработка продемонстрировала полную работоспособность сети без деградации сервисов и потери сигнала", – заявил заместитель генерального директора по комплексным проектам АО "Концерн "Автоматика" Владимир Кабанов.
Российский продукт IVA AVES-S не обременен лицензионными соглашениями с зарубежными вендорами, имеет статус "доверенной" разработки (наличие сертификатов МО и ФСТЭК) и совместим с уже существующими ИТ-инфраструктурами предприятий и госорганов.
Защиту от внешних угроз и вторжений обеспечивает межсетевой экран с функциями системы обнаружения вторжений "Кронос". Он развернут на универсальной телекоммуникационной серверной платформе TSP (Telecom Server Platform), в которой можно использовать отечественные ("Эльбрус", "Байкал") или зарубежные (Intel) процессоры без замены остальных компонентов. Стоимость платформы по сравнению с зарубежными конкурентами существенно ниже, при этом цена IVA AVES-S не привязана к курсу иностранных валют.
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05.07.2018
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