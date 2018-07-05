Устройство для сканирования Земли из космоса запатентовали в «Швабе»



Сканирование Земли.

Источник: Швабе Сканирование Земли.Источник: Швабе

Инфракрасный фотоприемник для зондирования земной поверхности со спутника на орбите легче и компактнее аналогов и тратит меньше энергии на охлаждение. Сотрудники Холдинга «Швабе» зарегистрировали патент на изобретение.

Устройство создано для космического мониторинга природных ресурсов Земли, изучения ее метеорологических явлений, анализа чрезвычайных ситуаций. Относительно малые габариты позволяют экономить энергию на охлаждение фотодетектора – чтобы получать качественное изображение в инфракрасном спектре. Авторами изобретения являются специалисты предприятия Холдинга «Швабе» НПО «Орион».

«Системы дистанционного зондирования применяются МЧС, природоохранными и сельскохозяйственными ведомствами, метеорологическими службами. Наша разработка легче и меньше аналогов, за счет чего более энергоэффективна и сохраняет при этом высокое качество получаемого изображения. Образцы фотоприемников разрабатываются на базе одного из московских научно-исследовательских институтов “Швабе”», – отметил генеральный директор НПО «Орион» Евгений Чепурнов.

Оптимизировать энергопотребление удалось за счет использования многосвязной диафрагмы вместо одной большой. Приборы для зондирования из космоса крупнее наземных, поскольку им необходимо сканировать большую площадь. Это влияет на размеры холодного экрана, установленного для ограничения попадания лишнего излучения на фотоматрицу. Чем больше матрица, тем больше экран с диафрагмой и тем на большей удаленности от матрицы они должны располагаться для эффективной работы, что увеличивает размеры и массу всего устройства, а следовательно – энергию на его охлаждение.

Использование многосвязной диафрагмы позволяет сократить расстояние между диафрагмой и матричным фоточувствительным элементом, а вместе с этим – уменьшить габариты холодного экрана, его массу и энергию, необходимую для охлаждения фотоприемника.