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Новинка в сфере тепловизионного оборудования

06.07.2018 Федеральный электронный справочник "Оружие России" 697 1
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Стенд компании Leonardo DRS
Стенд компании Leonardo DRS.
Источник: twitter.com

Компания Leonardo DRS представила новый тепловизионный прибор с 10-ти микрометровым неохлаждаемым процессором для производителей оригинального оборудования.

Модель получила наименование Tenum 640. Аппарат идеально подходит для проведения разведывательных и наблюдательных миссий, пригодится в агропромышленном секторе и для индивидуального пользования в спортивных и иных целях. Разработчики заявляют о скором создании образца для военных нужд, основанного на том же процессоре.

Модуль теполовизионной камеры оснащен экраном с миниатюрно-пиксельной структурой в сочетании со сверхчувствительным микроболометрическим ванадий-оксидным сенсором и матричной сеткой формата 640 x 512. Данное решение позволяет достичь исключительного качества визуализации длинноволнового ИК спектра с частотой в 60 кадров в секунду.

Разработчики утверждают, что их система, которая весит всего 29 грамм, оборудована самым продвинутым, неохлаждаемым, экономичным и эффективным ИК сенсором из всех, которые представлены на рынке сегодня.


Показания прибора Tenum 640.
Источник: i-hls.com

Тепловизор поставляется со встроенными и дополнительными 7.7, 15 и 20-миллиметровыми линзами.

По сообщениям информационного портала prnewswire.com, изделие имеет степень защиты IP67, а диапазон рабочей температуры аппарата располагается между отметками в -40 °C и +80°C.


Евгений Ясаков

05.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Федеральный электронный справочник "Оружие России"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Компании
Leonardo
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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Виктор Алексеевич
2183
№1
06.07.2018 11:27
Цитата, q
с 10-ти микрометровым неохлаждаемым процессором
Цитата, q
эффективным ИК сенсором из всех
Так о чем речь - о матрице с болометрами по 10мкм или о процессоре? Для тепловизора вроде как речь должна идти про размер болометра в матрице...
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