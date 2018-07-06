Новинка в сфере тепловизионного оборудования



Стенд компании Leonardo DRS.

Источник: twitter.com Стенд компании Leonardo DRS.Источник: twitter.com

Компания Leonardo DRS представила новый тепловизионный прибор с 10-ти микрометровым неохлаждаемым процессором для производителей оригинального оборудования.

Модель получила наименование Tenum 640. Аппарат идеально подходит для проведения разведывательных и наблюдательных миссий, пригодится в агропромышленном секторе и для индивидуального пользования в спортивных и иных целях. Разработчики заявляют о скором создании образца для военных нужд, основанного на том же процессоре.

Модуль теполовизионной камеры оснащен экраном с миниатюрно-пиксельной структурой в сочетании со сверхчувствительным микроболометрическим ванадий-оксидным сенсором и матричной сеткой формата 640 x 512. Данное решение позволяет достичь исключительного качества визуализации длинноволнового ИК спектра с частотой в 60 кадров в секунду.

Разработчики утверждают, что их система, которая весит всего 29 грамм, оборудована самым продвинутым, неохлаждаемым, экономичным и эффективным ИК сенсором из всех, которые представлены на рынке сегодня.

Показания прибора Tenum 640. Источник: i-hls.com

Тепловизор поставляется со встроенными и дополнительными 7.7, 15 и 20-миллиметровыми линзами.

По сообщениям информационного портала prnewswire.com, изделие имеет степень защиты IP67, а диапазон рабочей температуры аппарата располагается между отметками в -40 °C и +80°C.

Евгений Ясаков