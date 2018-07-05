Ульяновское предприятие впервые в РФ применило новое покрытие для топливозаправщика Ил-78



Самолет заправщик Ил-78М.

Источник: topwar.ru Самолет заправщик Ил-78М.Источник: topwar.ru

Покрытие производится на основе нового матового грунта

УЛЬЯНОВСК, 5 июля. /ТАСС/. Предприятие по окраске самолетов "Спектр-Авиа" (Ульяновске) впервые в России применило новый матовый грунт для окраски самолета. Покрытие опробовали на топливозаправщике Ил-78, сообщил в четверг журналистам директор АО "Спектр-Авиа" Сергей Карташов.

"Топливозаправщик Ил-78 - это первое воздушное судно, на котором применяется новая система покрытия. Покрытие производится на основе нового матового грунта - это разработка нашей российской компании "Авион", - сказал он.

По словам Карташова, новое покрытие отличается от обычных грунтов тем, что в нем не применяется шестивалентный хром. Это самое ядовитое вещество в лакокрасочном покрытии, которое отрицательно влияет на здоровье. "В Европе уже давным-давно применяются бесформатные грунты", - уточнил руководитель предприятия.

Краска, которую используют для самолета, производится и применяется в России порядка 15-20 лет. По словам Карташова, на один самолет уходит приблизительно порядка 600 литров краски. "Сухого остатка останется порядка 300-350 кг. Это говорит о достаточно высоком содержании сухого остатка, все остальное, более 40%, улетучивается", - сказал руководитель предприятия.

Работы по окраске судна начались 27 июня, в воскресенье самолет будет передан заказчику. "Фактически 12 рабочих дней уходят на окраску данного воздушного судна", - добавил Карташов. Он также пояснил, что процесс нанесения нового покрытия на самолет - испытания и для производителя вещества.

"Спектр-Авиа" работает на рынке окраски воздушных судов более 15 лет. За это время окрашено более 500 самолетов как отечественного, так и иностранного производства. На базе предприятия создается российский центр кастомизации, где будут проводиться не только окрасочные работы, но и индивидуальные интерьерные для каждого лайнера. В частности, здесь будут обслуживаться самолеты SSJ 100 и МС-21.