В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++



Владимир Гутенев.

Источник: © Александр Щербак/ТАСС Владимир Гутенев.Источник: © Александр Щербак/ТАСС

Истребитель будет обладать искусственным интеллектом и сможет действовать в беспилотном режиме

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Истребитель шестого поколения будет обладать искусственным интеллектом и сможет действовать в беспилотном режиме. Об этом ТАСС рассказал в четверг председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ Владимир Гутенев.

"Одним из основных направлений будет все более серьезное внедрение искусственного интеллекта. Не отдельных его элементов, а комплексной системы боевого управления, чтобы самолеты поколения 6+ и 6++ могли функционировать в полностью автономном режиме, в режиме серьезной радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и, желательно, в беспилотном варианте", - сказал он.

Гутенев отметил, что благодаря отсутствию систем жизнеобеспечения пилота на шестом поколении боевых самолетов характеристики машины возрастут при уменьшении стоимости и технических объемов. Следует ожидать кардинального прорыва в средствах радиоэлектронной борьбы, считает депутат.

"Я уверен, мы станем свидетелями новых технических решений, которые не на 10%, а в разы повысят эффективность систем РЭБ", - подчеркнул он. Гутенев отметил, что технология "стелс" будет играть все меньшую роль из-за расширения диапазона сканирования воздушного пространства, что позволит обнаруживать малоразмерные и малозаметные цели на большом удалении.

Депутат отметил, что сверхманевренность уйдет на второй план. "Маневренность вряд ли следует совершенствовать: и так отклоняемый вектор двигателей позволяет достигать сверхманевренности. Непринципиальным будет наращивание крейсерской скорости, она будет незначительно превышать скорость звука", - сказал Гутенев. Но на форсажных режимах, по его мнению, скорость приблизится к гиперзвуку, что позволит стремительно преодолевать рубежи обороны.

"Внедрение аддитивных технологий и композиционных материалов позволит сделать самолет более эффективным за счет лучших ремонтопригодности и дальнейших модернизаций", - отметил Гутенев. Он считает, что по мере возникновения идей и их научно-технической реализации будет производиться плавная модернизация, когда характеристики существенно растут каждые четыре года без изменений планера, в отличие от машин поколения 4+ и 4++.