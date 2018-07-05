В ФСВТС опровергли информацию о запросе Сербии на С-300
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ЗРК С-300.
Источник: Минобороны РФ
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Поставка Сербии зенитно-ракетных комплексов С-300 не стоит на повестке двусторонних отношений, заявили журналистам в четверг в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ.
"ФСВТС рассмотрела публикации, появившиеся в некоторых российских изданиях, на тему "Сербия прислала России официальную заявку на поставку С-300 в 2021 году" и заявляет, что данная тематика не находится в повестке дня российско-сербских отношений в области военно-технического сотрудничества", - говорится в релизе.
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05.07.2018
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