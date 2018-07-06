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"Главкосмос" выведет российскую космическую еду на мировой рынок

06.07.2018 ТАСС 725 1
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МКС
Международная космическая станция.
Источник: http://www.spacecorp.ru/

Также "Главкосмос" и "Лаборатория космического питания" договорились о совместном участии в международных мероприятиях

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "Главкосмос" начнет продвижение продукции АО "Лаборатория космического питания" на мировом рынке, соответствующее соглашение подписали их генеральные директора Денис Лысков и Константин Григорьев. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"В рамках подписанного соглашения "Главкосмос" займется продвижением и реализацией космического питания, производимого "Лабораторией", на международные рынки. Кроме того, стороны договорились оказывать друг другу информационную поддержку, а также о совместном участии в международных мероприятиях", - говорится в сообщении.

"Данное сотрудничество открывает для нас новое направление бизнеса. Мы видим потенциальный спрос на космическое питание на международном рынке, многие наши традиционные иностранные партнеры проявляли интерес к приобретению космического питания", - привели в пресс-службе слова Лыскова.

"Лаборатория космического питания" является ведущим производителем данного вида продукции. Питание производится в сотрудничестве с НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии и ФГУП "Бирюлевский экспериментальный завод", который является основным производителем и поставщиком питания для космонавтов на МКС.
05.07.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Владислав
17463
№1
06.07.2018 15:19
Правильное решение. В целом может применяться в экспедициях с хорошим бюджетом.

В России в целом есть ряд продуктов которые никто больше не производит или они крайне дороги. Это огромный рынок. Космическая еда часть его. Я ел с номерами в детстве, вполне вкусно.
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