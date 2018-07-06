"Главкосмос" выведет российскую космическую еду на мировой рынок



Международная космическая станция.

Источник: http://www.spacecorp.ru/ Международная космическая станция.Источник: http://www.spacecorp.ru/

Также "Главкосмос" и "Лаборатория космического питания" договорились о совместном участии в международных мероприятиях

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "Главкосмос" начнет продвижение продукции АО "Лаборатория космического питания" на мировом рынке, соответствующее соглашение подписали их генеральные директора Денис Лысков и Константин Григорьев. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"В рамках подписанного соглашения "Главкосмос" займется продвижением и реализацией космического питания, производимого "Лабораторией", на международные рынки. Кроме того, стороны договорились оказывать друг другу информационную поддержку, а также о совместном участии в международных мероприятиях", - говорится в сообщении.

"Данное сотрудничество открывает для нас новое направление бизнеса. Мы видим потенциальный спрос на космическое питание на международном рынке, многие наши традиционные иностранные партнеры проявляли интерес к приобретению космического питания", - привели в пресс-службе слова Лыскова.

"Лаборатория космического питания" является ведущим производителем данного вида продукции. Питание производится в сотрудничестве с НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии и ФГУП "Бирюлевский экспериментальный завод", который является основным производителем и поставщиком питания для космонавтов на МКС.