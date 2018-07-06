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Концерн "Калашников" предложил поправки в закон "Об оружии"

06.07.2018 Военное обозрение 893 7
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Концерн "Калашников" инициировал поправки в закон "Об оружии", касающиеся владения охотничьим и спортивным оружием, сообщает Коммерсантъ.

https://fishingsblog.ru

Законопроект уже передан на рассмотрение фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Поправки предполагают увеличение количества разрешенного для владения оружия (гладкоствольного и нарезного) с пяти до 10 единиц. При этом предлагается сократить существующие сроки владения гладкоствольным охотничьим оружием, необходимого для приобретения нарезного, с пяти до 3 лет.

Кроме того, предлагается разрешить гражданам использовать магазины большей емкости для учебных и тренировочных стрельб (сейчас – не более 10 патронов) и участвовать в соревнованиях не только со спортивным оружием, но и с охотничьим, которое используется для занятия спортом.

Предусмотрено также дополнительное положение, позволяющее владельцам (физическим лицам) ремонтировать оружие не только у производителя, но и в мастерских лицензированных компаний.

Поправки разработаны не случайно: согласно годовому отчету "Калашникова" за 2017 год, его доля на внутреннем рынке гражданского оружия по гладкоствольному длинноствольному оценивается в 2%, по нарезному длинноствольному – 34%.

По словам главы международной конфедерации практической стрельбы Виталия Крючина, указанные поправки необходимы для спортсменов и граждан, активно занимающихся спортом, поскольку вместимость магазина является преимуществом, когда речь идет о скорости. Он отметил, что у иностранцев нет ограничений по емкости, тогда как россияне должны менять каждые 10 патронов.

Такая же ситуация, по его мнению, сложилась и с количеством оружия, разрешенного к владению: каждый спортсмен участвует в среднем в 6 дисциплинах (речь идет о профессиональных спортсменах, а не о любителях), для каждой из которых ему нужно по 2 ствола. Для профессионала ружье – как ракетка для теннисиста, и ему нужен "свободный доступ к снаряду", добавил Крючин.
05.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Италия
Россия
Компании
Концерн Калашников
Проекты
Военные учения
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  • Комментарии
Комментариев 7, отображено с 1 по 7
BY
siamsky
1035
№1
06.07.2018 02:09
проблема гражданского оружия лежит немного в другой плоскости: необходимо не увеличивать количество разрешённых стволов, а расширять пределы "необходимой самообороны"...
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RU
Виктор Алексеевич
2183
№2
06.07.2018 11:02
Цитата, q
увеличение количества разрешенного для владения оружия (гладкоствольного и нарезного) с пяти до 10 единиц.
Чтобы проникнув в один коттеджик любая банда смогла вооружить сразу отделение. А то сейчас для этого два коттеджика нужно взять...
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RU
Виктор Алексеевич
2183
№3
06.07.2018 11:06
Как осмелел концерн после прорыва Криворучко в верха Минобороны.
0
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RU
Владислав
17463
№4
06.07.2018 15:08
Люди которые могут себе позволить 10 ружей и винтовок иметь вряд ли купят ижевское Г_но. Кого устраивает Сайга все купили.
Лучшее на базе АК для защиты дома это Молот Вепрь-12 который в обвесе никак не менее 75-80тыс руб стоит. Напомню в РФ есть регионы где месячный доход семьи ниже 40-50тыс руб. Фактически нищета.

Из российского минимально отвечают из нового (старые 100%) лишь ружья  и проч ЦКИБ да Лобаева. ТОЗ сильно сдали -  в хорошем состоянии мелкашка 1960-х начала для промысла пушного зверя стоит дороже чем любая новая.

В основном берут итальянские ружья, немецкие, американские винтовки. У кого денег много купят английские охотничьи фунтов на 25000 или, если понадёжнее надо - ЦКИБовский ствол за 1500000руб - минимальные цены на их лучшие ружья начала 1970-х в хорошем сохране не менее 400-500тыс руб. ОТЛИЧНОЕ оружие, пусть и тяжёловато, но не массовый сегмент рынка.
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RU
VK
1064
№5
06.07.2018 16:20
Цитата, siamsky сообщ. №1
проблема гражданского оружия лежит

вопрос не в том, что лежит, а в том, что у Калаша стоит вопрос увеличения объёма продаж. Часть тех, кто уже купил 5 стволов, сможет купить и 10, если закон разрешит. Коллекционеры же.

Что лично меня отпугивает, так это "глубина" интимных отношений с моими мозгами в процессе сдачи анализов и получения разрешения. Вроде всё надо, но организовано е...уто.

Ссать в баночку я не против, но ждать этой участи по 40 минут в подвале с нарками это перегиб. Стоять в очереди с психами за справкой обычно не напрягает, но потеря ещё 40 минут вызывает лёгкий невроз.
И всё это в другой стороне от места, где надо стоять ещё 40 минут и заполнять очередные анкеты
в строго определённые часы.
У нас, ити его , капитализм, блин. Хватит сношать людям мозги! Сделайте всё в одном месте за денежку, но не мучайте людей. Долбаные справки от психов и нарков должны быть в базе данных, куда запрос поступит автоматически на стадии заявления через сайт госуслуг.

Что с нами русскими, ***** не так? Почему нельзя сделать прямо и максимально просто, почему как только люди в погонах или в высоких креслах, так всё через жопу???? (бью клавиатуру об стол, успокаивает)
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RU
Владислав
17463
№6
06.07.2018 16:50
Коллекционеры будут покупать ижевское оружие массами?

"Почему нельзя сделать прямо и максимально просто"
- таки гешефт от фирм которые с этого имеют. Я помню как без взяток проходил СЭС (проект). С боями.
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RU
Павел 1978
10035
№7
06.07.2018 17:13
Цитата, VK сообщ. №5
чего у Вас нет медцентров, где сразу всё можно пройти?
я неделю назад все справки взял в одном месте, правда тоже очереди,
но удобнее, чем было... Заяву в Росгвардию подал через госуслуги.
Правда вчера отстоял в РОХе 2 часа, чтобы сдать доки и показать
оружие для продления.
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