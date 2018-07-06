Концерн "Калашников" предложил поправки в закон "Об оружии"

Концерн "Калашников" инициировал поправки в закон "Об оружии", касающиеся владения охотничьим и спортивным оружием, сообщает Коммерсантъ.

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Законопроект уже передан на рассмотрение фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Поправки предполагают увеличение количества разрешенного для владения оружия (гладкоствольного и нарезного) с пяти до 10 единиц. При этом предлагается сократить существующие сроки владения гладкоствольным охотничьим оружием, необходимого для приобретения нарезного, с пяти до 3 лет.

Кроме того, предлагается разрешить гражданам использовать магазины большей емкости для учебных и тренировочных стрельб (сейчас – не более 10 патронов) и участвовать в соревнованиях не только со спортивным оружием, но и с охотничьим, которое используется для занятия спортом.

Предусмотрено также дополнительное положение, позволяющее владельцам (физическим лицам) ремонтировать оружие не только у производителя, но и в мастерских лицензированных компаний.

Поправки разработаны не случайно: согласно годовому отчету "Калашникова" за 2017 год, его доля на внутреннем рынке гражданского оружия по гладкоствольному длинноствольному оценивается в 2%, по нарезному длинноствольному – 34%.

По словам главы международной конфедерации практической стрельбы Виталия Крючина, указанные поправки необходимы для спортсменов и граждан, активно занимающихся спортом, поскольку вместимость магазина является преимуществом, когда речь идет о скорости. Он отметил, что у иностранцев нет ограничений по емкости, тогда как россияне должны менять каждые 10 патронов.

Такая же ситуация, по его мнению, сложилась и с количеством оружия, разрешенного к владению: каждый спортсмен участвует в среднем в 6 дисциплинах (речь идет о профессиональных спортсменах, а не о любителях), для каждой из которых ему нужно по 2 ствола. Для профессионала ружье – как ракетка для теннисиста, и ему нужен "свободный доступ к снаряду", добавил Крючин.