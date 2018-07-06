Концерн "Калашников" предложил поправки в закон "Об оружии"
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Концерн "Калашников" инициировал поправки в закон "Об оружии", касающиеся владения охотничьим и спортивным оружием, сообщает Коммерсантъ.
https://fishingsblog.ru
Законопроект уже передан на рассмотрение фракции "Единая Россия" в Госдуме.
Поправки предполагают увеличение количества разрешенного для владения оружия (гладкоствольного и нарезного) с пяти до 10 единиц. При этом предлагается сократить существующие сроки владения гладкоствольным охотничьим оружием, необходимого для приобретения нарезного, с пяти до 3 лет.
Кроме того, предлагается разрешить гражданам использовать магазины большей емкости для учебных и тренировочных стрельб (сейчас – не более 10 патронов) и участвовать в соревнованиях не только со спортивным оружием, но и с охотничьим, которое используется для занятия спортом.
Предусмотрено также дополнительное положение, позволяющее владельцам (физическим лицам) ремонтировать оружие не только у производителя, но и в мастерских лицензированных компаний.
Поправки разработаны не случайно: согласно годовому отчету "Калашникова" за 2017 год, его доля на внутреннем рынке гражданского оружия по гладкоствольному длинноствольному оценивается в 2%, по нарезному длинноствольному – 34%.
По словам главы международной конфедерации практической стрельбы Виталия Крючина, указанные поправки необходимы для спортсменов и граждан, активно занимающихся спортом, поскольку вместимость магазина является преимуществом, когда речь идет о скорости. Он отметил, что у иностранцев нет ограничений по емкости, тогда как россияне должны менять каждые 10 патронов.
Такая же ситуация, по его мнению, сложилась и с количеством оружия, разрешенного к владению: каждый спортсмен участвует в среднем в 6 дисциплинах (речь идет о профессиональных спортсменах, а не о любителях), для каждой из которых ему нужно по 2 ствола. Для профессионала ружье – как ракетка для теннисиста, и ему нужен "свободный доступ к снаряду", добавил Крючин.
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05.07.2018
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siamsky
1035
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№1
06.07.2018 02:09
проблема гражданского оружия лежит немного в другой плоскости: необходимо не увеличивать количество разрешённых стволов, а расширять пределы "необходимой самообороны"...
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Виктор Алексеевич
2183
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№2
06.07.2018 11:02
Цитата, q
увеличение количества разрешенного для владения оружия (гладкоствольного и нарезного) с пяти до 10 единиц.Чтобы проникнув в один коттеджик любая банда смогла вооружить сразу отделение. А то сейчас для этого два коттеджика нужно взять...
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Виктор Алексеевич
2183
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№3
06.07.2018 11:06
Как осмелел концерн после прорыва Криворучко в верха Минобороны.
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Владислав
17463
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№4
06.07.2018 15:08
Люди которые могут себе позволить 10 ружей и винтовок иметь вряд ли купят ижевское Г_но. Кого устраивает Сайга все купили.
Лучшее на базе АК для защиты дома это Молот Вепрь-12 который в обвесе никак не менее 75-80тыс руб стоит. Напомню в РФ есть регионы где месячный доход семьи ниже 40-50тыс руб. Фактически нищета.
Из российского минимально отвечают из нового (старые 100%) лишь ружья и проч ЦКИБ да Лобаева. ТОЗ сильно сдали - в хорошем состоянии мелкашка 1960-х начала для промысла пушного зверя стоит дороже чем любая новая.
В основном берут итальянские ружья, немецкие, американские винтовки. У кого денег много купят английские охотничьи фунтов на 25000 или, если понадёжнее надо - ЦКИБовский ствол за 1500000руб - минимальные цены на их лучшие ружья начала 1970-х в хорошем сохране не менее 400-500тыс руб. ОТЛИЧНОЕ оружие, пусть и тяжёловато, но не массовый сегмент рынка.
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VK
1064
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№5
06.07.2018 16:20
Цитата, siamsky сообщ. №1
проблема гражданского оружия лежит
вопрос не в том, что лежит, а в том, что у Калаша стоит вопрос увеличения объёма продаж. Часть тех, кто уже купил 5 стволов, сможет купить и 10, если закон разрешит. Коллекционеры же.
Что лично меня отпугивает, так это "глубина" интимных отношений с моими мозгами в процессе сдачи анализов и получения разрешения. Вроде всё надо, но организовано е...уто.
Ссать в баночку я не против, но ждать этой участи по 40 минут в подвале с нарками это перегиб. Стоять в очереди с психами за справкой обычно не напрягает, но потеря ещё 40 минут вызывает лёгкий невроз.
И всё это в другой стороне от места, где надо стоять ещё 40 минут и заполнять очередные анкеты
в строго определённые часы.
У нас, ити его , капитализм, блин. Хватит сношать людям мозги! Сделайте всё в одном месте за денежку, но не мучайте людей. Долбаные справки от психов и нарков должны быть в базе данных, куда запрос поступит автоматически на стадии заявления через сайт госуслуг.
Что с нами русскими, ***** не так? Почему нельзя сделать прямо и максимально просто, почему как только люди в погонах или в высоких креслах, так всё через жопу???? (бью клавиатуру об стол, успокаивает)
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Владислав
17463
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№6
06.07.2018 16:50
Коллекционеры будут покупать ижевское оружие массами?
"Почему нельзя сделать прямо и максимально просто"
- таки гешефт от фирм которые с этого имеют. Я помню как без взяток проходил СЭС (проект). С боями.
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Павел 1978
10035
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№7
06.07.2018 17:13
Цитата, VK сообщ. №5чего у Вас нет медцентров, где сразу всё можно пройти?
я неделю назад все справки взял в одном месте, правда тоже очереди,
но удобнее, чем было... Заяву в Росгвардию подал через госуслуги.
Правда вчера отстоял в РОХе 2 часа, чтобы сдать доки и показать
оружие для продления.
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