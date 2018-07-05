Трамп анонсировал создание в США Космических сил

Космические войска США, как полноценный вид вооруженных сил страны, должны быть сформированы в скором времени, передает ТАСС заявление Дональда Трампа.

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В США скоро появятся Космические силы, все относятся к их созданию с большим энтузиазмом, сказал президент в среду, выступая перед военнослужащими на Южной лужайке своей резиденции. Военные вместе с семьями были приглашены для празднования 242-го Дня независимости.

Напомним, распоряжение о создании Космических сил было отдано американским лидером 18 июня. Верховный главнокомандующий заявил тогда, что Америка не удовлетворится простым сохранением присутствия в космосе, она должна "доминировать в космосе", и это очень важно.

Поэтому я даю указание Пентагону немедленно начать процесс, который приведет к появлению Космических сил США,

сказал он во время совещания.

Ранее Трамп неоднократно говорил о необходимости формирования таких сил. Еще в марте, выступая перед морскими пехотинцами, он заявил, что в новой стратегии космос признается "зоной военных действий, как земля, море и воздух. А раз предстоит большая работа в космосе, значит, Америке нужны новые силы – космические, подчеркнул президент.

Не так давно при обсуждении оборонных расходов конгрессмены подняли вопрос о возможности создания вида вооруженных сил специально для космоса. Однако идея была отклонена. Инициативу подвергли критике глава Пентагона Джеймс Мэттис и командование ВВС, которые заявили, что Минобороны способно обеспечить превосходство в космосе имеющимися силами без создания новой структуры.