Минобороны начало развертывание автоматизированной системы "Акация-М"

Российское военное ведомство приступило к формированию автоматизированной системы управления войсками (АСУВ) "Акация-М", сообщают Известия.

ttp://www.globallookpress.com

До конца следующего года АСУВ должна появиться в каждой общевойсковой армии. Стоимость проекта – 21 млрд. рублей.

Сообщается, что "Акация-М" в режиме реального времени непрерывно собирает и анализирует данные о текущей обстановке: о действиях противника наземной, воздушной, помеховой ситуации. Также анализируются данные о готовности своих войск (наличие боеприпасов, ГСМ и пр.).

Обработанная информация выводится на электронную карту и дает возможность командующему в режиме реального времени принимать необходимые решения. Причем приказ может быть отдан любому подразделению – вплоть до отделения.

"Акация-М" взаимодействует с системами других видов и родов войск, а также обменивается информацией с Национальным центром управления обороной.

Как отмечают специалисты, АСУВ позволяет сократить цикл боевого управления более чем в 2 раза.

По словам военного эксперта Виктора Мураховского, система на практике реализует идею о синхронизации в режиме реального времени циклов разведки, планирования и поражения противника.