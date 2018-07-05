Еще шесть. Россия продолжает вывод авиации с авиабазы Хмеймим
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Шесть штурмовиков Су-25 приземлились на один из военных аэродромов в Краснодарском крае. Машины в среду вернулись к месту постоянной дислокации после длительной командировки в Сирийской Арабской Республике, сообщили в пресс-служба Южного военного округа.
Минобороны РФ
Встречающий экипажи штурмовиков на аэродроме командующий объединением ВВС и ПВО ЮВО Виктор Севостьянов заявил, что военнослужащие 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа с честью и доблестью выполнили важнейшую и ответственную задачу по освобождению дружественной нам страны от международных террористов, добавив, что летчики в течении нескольких месяцев ежедневно совершали боевые вылеты с целью уничтожения террористов. Кроме этого, экипажи Су-25 совершали ночные полеты для слежения за обстановкой в зонах деэскалации. Поздравляя экипажи с возвращением, Севастьянов заявил, что высшее руководство России приняло решение о награждении государственными и ведомственными наградами всех, "кто внес весомый вклад в защиту мира".
Напоминаем, что на сегодняшний день из Сирии к местам постоянной дислокации в России вернулось 27 самолетов и вертолетов, летно-технический состав, медицинский отряд специального назначения и 150 военнослужащих военной полиции.
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05.07.2018
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