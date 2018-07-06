О боевом применении Су-57 в Сирии: F-35 уже не стелс...
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Истребитель Су-57.
Источник: rg.ru
Новейшие российские истребители Су-57 получили боевой опыт в Сирии, где проводится антитеррористическая операция, передает РИА Новости сообщение члена экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимира Гутенева.
Пребывание в Сирии четырех российских самолетов Су-57 позволило, в том числе получить дополнительные данные о способности машины обнаруживать (с помощью бортового оборудования) американские F-22 и F-35, которые задействованы на том же театре военных действий, сказал Гутенев.
Ранее, в феврале, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Су-57 в течение двух суток выполняли программу испытаний в САР. Правда, тогда сообщалось лишь о двух машинах.
Между тем газета Известия рассказала о финальных испытаниях новой сверхдальнобойной ракеты класса "воздух-воздух" Р-37М (развитие ракеты предыдущего поколения Р-37).
К разработке Р-37М конструкторы приступили в конце 2000-х годов. Планировалось, что ракета поступит на вооружение перехватчика МиГ-31. Однако позже было решено доработать боеприпас и вооружить им также истребители Су-30 и Су-35. Для этого была уменьшена стартовая масса и длина изделия.
ТТХ ракеты не раскрываются. Известно лишь, что дальность ее действия – более 300 км, масса – более 500 кг. Выполнена по нормальной аэродинамической схеме с крылом малого удлинения, оснащена неконтактным активным радиолокационным и дублирующим контактным взрывателями. На заключительном отрезке полета боеприпас ускоряется до скорости 6 Маха.
По оценкам военных экспертов, новая ракета значительно увеличит возможности российской истребительной авиации.
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05.07.2018
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VK
1064
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№1
06.07.2018 06:58
"На заключительном отрезке полета боеприпас ускоряется до скорости 6 Маха"
Как так? У нас все местные форумные супер-эксперты заявляют, что в плотных слоях атмосферы такое не возможно. Мол всё тормозится и сгорает.
А такими ракетами, как я понимаю, предполагается воевать в основном не выше тропосферы. Или не сильно выше.
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TAMERLAN
1194
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№2
06.07.2018 09:13
Цитата, VK сообщ. №1
Как так?На заключительном этапе не на марше, а в целом по Р-37М такая интересная инфа:
Ракета Р-37М / РВВ-БД / изделие 610М / изделие 620 оснащена инерциальной системой управления с радиокоррекцией на маршевом участке и усовершенствованной активной радиолокационной ГСН 9Б-1103М-350 (ОКР «Шайба») разработки НИИ «Агат». Целеуказание перед пуском производится в секторе 120° в передней полусфере самолета-носителя.
Режимы работы ГСН 9Б-1103М-350:
полностью автономный (активный) режим по предварительному целеуказанию без радиолокационной поддержки в полете (режим «пустил-забыл»),
режим инерциального наведения с радиокоррекцией,
режим перепрограммирования.
Боевая часть — осколочно-фугасная. Взрыватель – радиолокационный активный неконтактный и контактный датчики цели. Ракета оснащена двухрежимным твердотопливным двигателем.
Источник: https://testpilot.ru/rossiya/vympel/r-37m/ Испытатели © www.testpilot.ru
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Враг
8526
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№3
06.07.2018 12:16
VK
Цитата, VK сообщ. №1
Как так? У нас все местные форумные супер-эксперты заявляют, что в плотных слоях атмосферы такое не возможно. Мол всё тормозится и сгорает.Не знаю, что это за "эксперты", но если почитать ТТХ ракет ПВО, их скорость в частности, то в некоторых вполне есть гиперзвук, в других - чуть меньше. Может на первой космической, а это тоже гиперзвук, летать не очень прикольно в атмосфере, но эта скорость во много раз выше.
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Владислав
17463
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№4
06.07.2018 15:52
На них то что линзы повешены ничего?
Лидарную технику развивайте и прочие, определяющие скажем рамановским лидаром по струе газов из двигателя.
https://www.slideserve.com/jerica/modeling-and-assimilation-efforts-at-ipm-in-preparation-of-cops
при низком разрешении насколько понял ассимиляция пара.
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VK
1064
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№5
06.07.2018 16:30
Цитата, TAMERLAN сообщ. №2
с радиокоррекцией на маршевом участке и усовершенствованной активной радиолокационной ГСН 9Б-1103М-350 (
выходит, что ещё и активная радиолокация при упомянутой скорости на завершающем участке будет работать.
Поэтому все "свидетели не гиперзвука" у Кинжала могут идти лесом. Видимо на 6М ещё не образуется облако плазмы даже в тропосфере.
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Терентий_410
114
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№6
06.07.2018 23:42
"На заключительном отрезке полета боеприпас ускоряется до скорости 6 Маха"
Как так? У нас все местные форумные супер-эксперты заявляют, что в плотных слоях атмосферы такое не возможно. Мол всё тормозится и сгорает.
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Для увеличения дальности ракета поднимается на высоту
порядка 20км и падает на цель сверху.
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