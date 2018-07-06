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О боевом применении Су-57 в Сирии: F-35 уже не стелс...

06.07.2018 Военное обозрение 2155 6
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Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник: rg.ru

Новейшие российские истребители Су-57 получили боевой опыт в Сирии, где проводится антитеррористическая операция, передает РИА Новости сообщение члена экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимира Гутенева.

Пребывание в Сирии четырех российских самолетов Су-57 позволило, в том числе получить дополнительные данные о способности машины обнаруживать (с помощью бортового оборудования) американские F-22 и F-35, которые задействованы на том же театре военных действий, сказал Гутенев.

Ранее, в феврале, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Су-57 в течение двух суток выполняли программу испытаний в САР. Правда, тогда сообщалось лишь о двух машинах.

Между тем газета Известия рассказала о финальных испытаниях новой сверхдальнобойной ракеты класса "воздух-воздух" Р-37М (развитие ракеты предыдущего поколения Р-37).

К разработке Р-37М конструкторы приступили в конце 2000-х годов. Планировалось, что ракета поступит на вооружение перехватчика МиГ-31. Однако позже было решено доработать боеприпас и вооружить им также истребители Су-30 и Су-35. Для этого была уменьшена стартовая масса и длина изделия.

ТТХ ракеты не раскрываются. Известно лишь, что дальность ее действия – более 300 км, масса – более 500 кг. Выполнена по нормальной аэродинамической схеме с крылом малого удлинения, оснащена неконтактным активным радиолокационным и дублирующим контактным взрывателями. На заключительном отрезке полета боеприпас ускоряется до скорости 6 Маха.

По оценкам военных экспертов, новая ракета значительно увеличит возможности российской истребительной авиации.
05.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
F-22
F-35
МиГ-31
ПАК ФА
Су-30
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Гутенёв Владимир
Шойгу Сергей
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  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
VK
1064
№1
06.07.2018 06:58
"На заключительном отрезке полета боеприпас ускоряется до скорости 6 Маха"

Как так? У нас все местные форумные супер-эксперты заявляют, что в плотных слоях атмосферы такое не возможно. Мол всё тормозится и сгорает.
А такими ракетами, как я понимаю, предполагается воевать в основном не выше тропосферы. Или не сильно выше.
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UA
TAMERLAN
1194
№2
06.07.2018 09:13
Цитата, VK сообщ. №1
Как так?
На заключительном этапе не на марше, а в целом по Р-37М такая интересная инфа:
Ракета Р-37М / РВВ-БД / изделие 610М / изделие 620 оснащена инерциальной системой управления с радиокоррекцией на маршевом участке и усовершенствованной активной радиолокационной ГСН 9Б-1103М-350 (ОКР «Шайба») разработки НИИ «Агат». Целеуказание перед пуском производится в секторе 120° в передней полусфере самолета-носителя.
Режимы работы ГСН 9Б-1103М-350:
полностью автономный (активный) режим по предварительному целеуказанию без радиолокационной поддержки в полете (режим «пустил-забыл»),
режим инерциального наведения с радиокоррекцией,
режим перепрограммирования.
Боевая часть — осколочно-фугасная. Взрыватель – радиолокационный активный неконтактный и контактный датчики цели. Ракета оснащена двухрежимным твердотопливным двигателем.
Источник: https://testpilot.ru/rossiya/vympel/r-37m/ Испытатели © www.testpilot.ru
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RU
Враг
8526
№3
06.07.2018 12:16
VK
Цитата, VK сообщ. №1
Как так? У нас все местные форумные супер-эксперты заявляют, что в плотных слоях атмосферы такое не возможно. Мол всё тормозится и сгорает.
Не знаю, что это за "эксперты", но если почитать ТТХ ракет ПВО, их скорость в частности, то в некоторых вполне есть гиперзвук, в других - чуть меньше. Может на первой космической, а это тоже гиперзвук, летать не очень прикольно в атмосфере, но эта скорость во много раз выше.
0
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RU
Владислав
17463
№4
06.07.2018 15:52
На них то что линзы повешены ничего?





Лидарную технику развивайте и прочие, определяющие скажем рамановским лидаром по струе газов из двигателя.

https://www.slideserve.com/jerica/modeling-and-assimilation-efforts-at-ipm-in-preparation-of-cops


при низком разрешении насколько понял ассимиляция пара.
0
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RU
VK
1064
№5
06.07.2018 16:30
Цитата, TAMERLAN сообщ. №2
с радиокоррекцией на маршевом участке и усовершенствованной активной радиолокационной ГСН 9Б-1103М-350 (


выходит, что ещё и активная радиолокация при упомянутой скорости на завершающем участке будет работать.
Поэтому все "свидетели не гиперзвука" у Кинжала могут идти лесом. Видимо на 6М ещё не образуется облако плазмы даже в тропосфере.
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RU
Терентий_410
114
№6
06.07.2018 23:42
"На заключительном отрезке полета боеприпас ускоряется до скорости 6 Маха"
Как так? У нас все местные форумные супер-эксперты заявляют, что в плотных слоях атмосферы такое не возможно. Мол всё тормозится и сгорает.
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  Для  увеличения  дальности  ракета  поднимается  на  высоту
порядка 20км  и  падает  на  цель  сверху.
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