О боевом применении Су-57 в Сирии: F-35 уже не стелс...



Истребитель Су-57.

Источник: rg.ru Истребитель Су-57.Источник: rg.ru

Новейшие российские истребители Су-57 получили боевой опыт в Сирии, где проводится антитеррористическая операция, передает РИА Новости сообщение члена экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимира Гутенева.

Пребывание в Сирии четырех российских самолетов Су-57 позволило, в том числе получить дополнительные данные о способности машины обнаруживать (с помощью бортового оборудования) американские F-22 и F-35, которые задействованы на том же театре военных действий, сказал Гутенев.

Ранее, в феврале, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Су-57 в течение двух суток выполняли программу испытаний в САР. Правда, тогда сообщалось лишь о двух машинах.

Между тем газета Известия рассказала о финальных испытаниях новой сверхдальнобойной ракеты класса "воздух-воздух" Р-37М (развитие ракеты предыдущего поколения Р-37).

К разработке Р-37М конструкторы приступили в конце 2000-х годов. Планировалось, что ракета поступит на вооружение перехватчика МиГ-31. Однако позже было решено доработать боеприпас и вооружить им также истребители Су-30 и Су-35. Для этого была уменьшена стартовая масса и длина изделия.

ТТХ ракеты не раскрываются. Известно лишь, что дальность ее действия – более 300 км, масса – более 500 кг. Выполнена по нормальной аэродинамической схеме с крылом малого удлинения, оснащена неконтактным активным радиолокационным и дублирующим контактным взрывателями. На заключительном отрезке полета боеприпас ускоряется до скорости 6 Маха.

По оценкам военных экспертов, новая ракета значительно увеличит возможности российской истребительной авиации.