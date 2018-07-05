Северный флот на главном морском параде представят "Грачата"

В этом году на главном морском параде в Санкт-Петербурге Северный флот будут представлять противодиверсионные катера проекта 21980 "Грачонок", сообщают Известия.

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Три катера заменят на параде атомные крейсеры "Петр Великий" и "Дмитрий Донской".

Газета напоминает, что катера этого типа успешно выполняют боевые задачи по охране военно-морской базы в сирийском Тартусе. Они также были задействованы в поиске упавшего в море в мае текущего года истребителя Су-30СМ. Применение "Грачат" признано командованием успешным.

Для участия в параде катерам предстоит совершить межфлотский переход из Белого моря в Балтийское по Беломорско-Балтийскому каналу.

"Грачонок" оснащен современным радиоэлектронным оборудованием, среди которого гидроакустические станции обнаружения "Кальмар" и "Анапа", а также радиолокационная станция МР-231. Оборудование способно обнаруживать надводные цели на дистанции до 16 миль, а подводные – до 500 м.

Главное предназначение катера – борьба с подводными диверсантами в прибрежных районах и акваториях базирования флота. Также они применяются для охраны морских платформ и прибрежных морских объектов, например, гидротехнических сооружений.

"Грачонок" вооружен 14,5-мм пулеметной установкой, многоствольными гранатометами и ПЗРК "Игла".

По словам эксперта Дмитрия Болтенкова, проблема защиты кораблей в местах базирования остается одной из актуальных, учитывая, что боевых пловцов сегодня имеют возможность готовить даже террористы. Катер "Грачонок" как раз и создан для такой защиты, он является важной частью антитеррористической системы ВМФ.