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Северный флот на главном морском параде представят "Грачата"

06.07.2018 Военное обозрение 768 0
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В этом году на главном морском параде в Санкт-Петербурге Северный флот будут представлять противодиверсионные катера проекта 21980 "Грачонок", сообщают Известия.

http://www.globallookpress.com

Три катера заменят на параде атомные крейсеры "Петр Великий" и "Дмитрий Донской".

Газета напоминает, что катера этого типа успешно выполняют боевые задачи по охране военно-морской базы в сирийском Тартусе. Они также были задействованы в поиске упавшего в море в мае текущего года истребителя Су-30СМ. Применение "Грачат" признано командованием успешным.

Для участия в параде катерам предстоит совершить межфлотский переход из Белого моря в Балтийское по Беломорско-Балтийскому каналу.

"Грачонок" оснащен современным радиоэлектронным оборудованием, среди которого гидроакустические станции обнаружения "Кальмар" и "Анапа", а также радиолокационная станция МР-231. Оборудование способно обнаруживать надводные цели на дистанции до 16 миль, а подводные – до 500 м.

Главное предназначение катера – борьба с подводными диверсантами в прибрежных районах и акваториях базирования флота. Также они применяются для охраны морских платформ и прибрежных морских объектов, например, гидротехнических сооружений.

"Грачонок" вооружен 14,5-мм пулеметной установкой, многоствольными гранатометами и ПЗРК "Игла".

По словам эксперта Дмитрия Болтенкова, проблема защиты кораблей в местах базирования остается одной из актуальных, учитывая, что боевых пловцов сегодня имеют возможность готовить даже террористы. Катер "Грачонок" как раз и создан для такой защиты, он является важной частью антитеррористической системы ВМФ.
05.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
Дмитрий Донской
Игла ЗРК
Пётр Великий
Су-30
Компании
БелОМО
Проекты
21980 Грачонок
СФ
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