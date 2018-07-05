Корвет "Ураган" завершил очередной этап испытаний
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На Ладожском озере успешно завершен третий этап заводских испытаний малого ракетного корабля проекта 22800 "Ураган", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Curious / forums.airbase.ru, Ольга Андреева / vk.com (via dambiev.livejournal.com )
В ходе трех выходов на Ладогу прошли проверку системы жизнеобеспечения, навигационный комплекс, буксирные и якорные устройства.
Сообщается, что МРК "Ураган" будет задействован в главном морском параде, который состоится 29 июля в Петербурге и Кронштадте. Тем самым будут продемонстрированы самые современные достижения российского военного кораблестроения.
МРК построен судостроительным заводом "Пелла". Его водоизмещение – около 800 т, скорость – более 30 узлов. Оснащен ракетным комплексом "Калибр" и современной 76,2-мм артиллерийской установкой. От атак с воздуха корабли проекта 22800 защищает морская версия комплекса "Панцирь". В мачту встроены 4 неподвижные радарные антенны с фазированными решетками.
Curious / forums.airbase.ru, Ольга Андреева / vk.com (via dambiev.livejournal.com )
Среди основных преимуществ – высокая маневренность, повышенная мореходность. Надстройки и корпус выполнены с применением технологии малозаметности. МРК оснащен российской двигательной установкой. Корабль может выполнять задачи в морской зоне на расстоянии от базы около 3 тыс. миль. Это позволяет использовать корабли проекта 22800 в составе группировок ВМФ на значительном удалении от пунктов дислокации.
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05.07.2018
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