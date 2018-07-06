Созданный Уралвагонзаводом спецминомет удостоен премии

Коллектив ЦНИИ "Буревестник" (входит в УВЗ) стал лауреатом премии Нижнего Новгорода в номинации "Промышленность" за разработку 82-мм носимого бесшумного миномета 2Б25, сообщает пресс-служба предприятия.

Пресс-служба УВЗ

Миномет предназначен для оснащения спецподразделений. Его отличительная особенность – отсутствие демаскирующих признаков выстрела при ведении огня.

По данным пресс-службы, такой эффект достигается благодаря применению специально разработанного осколочного боеприпаса, при котором пороховые газы запираются в хвостовике мины. В результате не создается пламени, дыма и ударной волны. Громкость самого выстрела сравнима с выстрелом из АК с использованием глушителя.

Пресс-служба УВЗ

За рубежом также разрабатываются подобные системы, однако они уступают миномету 2Б25 по дальности, огневому могуществу и массе.

2Б25 способен поражать цели на дистанции от 100 до 1200 метров. Вертикальные углы обстрела – от 45 до 85 градусов, горизонтальные (без перестановки) – от -4 до +4 градусов. Вес миномета – не превышает 13 кг. Скорострельность – до 15 выстр/мин. Расчет – 2 человека. Стрельба может вестись с грунта любой плотности.

Отмечается, что премия Нижнего Новгорода учреждена в 1993 году с целью поощрения талантливых авторов, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие города. В этом году членами экспертного жюри было отобрано 26 проектов (из 83 представленных). Представлены такие сферы деятельности, как промышленность, наука, медицина, образование и другие. Всего за время существования премии ее лауреатами стали более 1500 авторов и 70 организаций.