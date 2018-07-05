Экспорт продукции военного назначения Франции в 2017 году существенно снизился



Истребители Dassault Rafale на авиабазе в ОАЭ.

Источник: SIPA Истребители Dassault Rafale на авиабазе в ОАЭ.Источник: SIPA

ЦАМТО, 5 июля. Экспорт продукции военного назначения Франции в прошлом году резко сократился, прежде всего, из-за отсутствия новых крупных сделок по продаже истребителей "Рафаль".

При этом основная часть заказов вновь пришлась на страны Ближнего Востока. Об этом 2 июля сообщило военное ведомство страны.

Прим. ЦАМТО: следует уточнить, что в данном материале под словом экспорт понимаются новые заказы по отчетному году, а не фактические поставки вооружений.

По информации агентства France-Presse, в ежегодном докладе парламенту министерство проинформировало, что стоимость экспорта ПВН снизилась до 6,9 млрд. евро (8 млрд. долл.) с 14 млрд. евро годом ранее и рекордных 17 млрд. евро в 2015 году. На эти два года приходятся первые крупные экспортные заказы на поставку самолетов "Рафаль" компании Dassault Aviation в Египет, Катар и Индию.

Тем не менее, Франции, являющейся третьим по величине экспортером вооружений в мире после США и России, удалось текущем году получить заказ на поставку 12 дополнительных истребителей "Рафаль" Катару.

Как указано в докладе, результат в 6,9 млрд. евро соответствуют средним показателям за период до начала продажи на экспорт истребителей "Рафаль". Почта половина зарубежных заказов в прошлом году приходится на поставку вертолетов и ракет.

Объем заказов покупателей региона Ближнего Востока вырос до 3,9 млрд. евро с 1,9 млрд. евро в 2016 году, несмотря на экономический спад, вызванный снижением цен на нефть.

В последнее время ряд неправительственных организаций критикуют руководство Франции за поставки оружия ближневосточным странам, в частности Саудовской Аравии и ОАЭ, которые ведут боевые действия в Йемене. Жертвами данного конфликта стали более 10 тыс. йеменских граждан. Мартовский соцопрос показал, что 74% французов выступают против продажи оружия Саудовской Аравии и 71% против поставок ВиВТ в ОАЭ.

Правозащитники утверждают, что Париж нарушает ратифицированный в 2014 году Договор о торговле оружием, который требует от экспортеров обеспечения соблюдения условия о неприменении поставленного оружия против гражданского населения, что нарушает права человека. НПО также осудили рост экспорта французских вооружений в Египет, в том числе различных систем наблюдения, которые, по их словам, используются для "искоренения всех форм инакомыслия". Со своей стороны, Министерство обороны отвергает данные обвинения и утверждает, что экспорт осуществляется в соответствии со строгими нормативами и с соблюдением принятых международных обязательств. Так, в прошлом году министерство отклонило 50 заявок на экспорт, главным образом, от правительств стран Центральной и Южной Азии.