Создателя "Адмирала Кузнецова" ликвидируют
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Российский тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
Черноморский судостроительный завод (Украина), построивший единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", признан банкротом, сообщает портал "Судебная власть Украины".
Отмечается, что в соответствии со статьями закона страны "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" Хозяйственный суд Николаевской области 3 июля 2018 года постановил прекратить процедуру санации Черноморского судостроительного завода, признать организацию банкротом и начать ликвидационную процедуру.
Согласно постановлению, наступил срок исполнения всех денежных обязательств банкрота. Кроме того, прекращается начисление неустойки, процентов и других экономических санкций по всем видам задолженности компании. Завод должен оплатить расходы, связанные с осуществлением ликвидационной процедуры. Других обязательств у него не возникает.
Черноморский судостроительный завод в 1970-е и 1980-е годы заложил семь авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 "Кречет". Из них к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. "Киев" и "Минск" проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. "Новороссийск" распилен на металлолом в Южной Корее. "Ульяновск" разобран еще на стапеле. "Адмирал Горшков" продан Индии, где модернизируется в "Vikramaditya" — будущий флагман ВМС страны. "Варяг" продан Китаю, где после переоборудования получил название "Liaoning". У России остался только "Адмирал Кузнецов".
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05.07.2018
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