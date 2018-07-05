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Создателя "Адмирала Кузнецова" ликвидируют

06.07.2018 Lenta.ru 841 0
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ТАКР "Адмирал Кузнецов"
Российский тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны Великобритании

Черноморский судостроительный завод (Украина), построивший единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", признан банкротом, сообщает портал "Судебная власть Украины".

Отмечается, что в соответствии со статьями закона страны "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" Хозяйственный суд Николаевской области 3 июля 2018 года постановил прекратить процедуру санации Черноморского судостроительного завода, признать организацию банкротом и начать ликвидационную процедуру.

Согласно постановлению, наступил срок исполнения всех денежных обязательств банкрота. Кроме того, прекращается начисление неустойки, процентов и других экономических санкций по всем видам задолженности компании. Завод должен оплатить расходы, связанные с осуществлением ликвидационной процедуры. Других обязательств у него не возникает.

Черноморский судостроительный завод в 1970-е и 1980-е годы заложил семь авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 "Кречет". Из них к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. "Киев" и "Минск" проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. "Новороссийск" распилен на металлолом в Южной Корее. "Ульяновск" разобран еще на стапеле. "Адмирал Горшков" продан Индии, где модернизируется в "Vikramaditya" — будущий флагман ВМС страны. "Варяг" продан Китаю, где после переоборудования получил название "Liaoning". У России остался только "Адмирал Кузнецов".
05.07.2018
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Страны
Индия
Китай
Россия
Украина
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Кузнецов
Система наблюдения "Ратник"
Проекты
1143 Кречет
22350
Авианосец
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