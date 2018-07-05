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Первые призывники отобраны для службы в тульской научно-производственной роте

06.07.2018 ТАСС 915 0
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Сборка комплекса "Панцирь"
Сборка комплекса "Панцирь" на дочернем предприятии КБП им. академика А.Г. Шипунова "Щегловский вал".
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, 20 новобранцев будут совмещать воинскую службу с работой на оборонных предприятиях города

ТУЛА, 5 июля. /ТАСС/. Первые 20 призывников в Туле отправлены служить в научно-производственную роту, созданную в регионе указом президента РФ. Воинскую службу они будут совмещать с работой на двух оборонных предприятиях города - КБП им. А. Г. Шипунова и научно-производственном объединении "Сплав", рассказал журналистам губернатор Тульской области Алексей Дюмин, участвовавший в торжественных проводах новобранцев.

"Тульская область вошла в число пяти регионов, где указом президента РФ Владимира Путина сформированы научно-производственные роты. Они созданы с целью сохранения высококвалифицированных кадров на оборонных предприятиях. Это прекрасная возможность совмещать воинскую службу с работой на наших главных оборонных предприятиях - КБП и "Сплав", - сказал Дюмин.

В состав роты вошли молодые люди разных квалификаций, в том числе представители династий оружейников и те, кто проходил обучение по целевым контрактам.

В качестве площадки для размещения солдат научно- производственной роты определен 36-й военный городок, где дислоцируется 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. "13 солдат будут работать на конструкторском бюро приборостроения им. Шипунова, семеро - на "Сплаве". Часть дня они будут трудиться на предприятиях, в остальное время - проходить военную подготовку", - сказал ТАСС представитель дивизии.

Согласно указу президента РФ Тульской области выделена квота на формирование научно-производственной роты в составе 48 человек. Второй призыв в это подразделение пройдет осенью 2018 года.

Первые научно-производственные роты созданы в качестве эксперимента в 2016 году в Тамбове и Севастополе на базе предприятий АО "ТЗ "Ревтруд" и ФГУП "13 судоремонтный завод Черноморского флота" Министерства обороны РФ.
05.07.2018
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принадлежат ТАСС
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