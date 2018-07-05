Заявления Путина о ядерном оружии России вызывает нервный тик у противников



Авиационный ракетный комплекс "Кинжал".

Источник: © Минобороны РФ Авиационный ракетный комплекс "Кинжал".Источник: © Минобороны РФ

Президент Владимир Путин сделал серьезное заявление насчет ядерного оружия в России, сказав, что он изучал зарубежные проекты на протяжении многих лет, даже десятилетий.

Выступая в Кремле 28 июня перед выпускниками российских военных училищ, Путин сказал, что новое вооружение - это резкий скачок в развитии военного потенциала России, и добавил, что страна достигла "реального прорыва" в разработке нового оружия.

Президент Путин также высоко оценил гиперзвуковой комплекс "Авангард" и сверхзвуковую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", которые будут приняты на вооружение в ближайшие несколько лет.

Он также упомянул авиационную гиперзвуковую противокорабельную ракету "Кинжал", находящуюся в подразделениях в южной части России.

В марте, когда отношения России и Запада достигли пика напряженности, Путин представил новое вооружение. Также президент РФ добавил, что новое оружие может перехватить и уничтожить любую цель на планете.

Напоминаем, что в настоящее время Россия и Запад расходятся во мнениях по многим вопросам относительно Украины и Сирии.

Тхань Хао (Thanh Ho)

VietNamNet, Вьетнам