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На Ленинградской военно-морской базе проводятся заводские ходовые испытания опытового судна "Ладога"

06.07.2018 ЦАМТО 424 0
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Опытовое судно проекта 11982 "Ладога"
Опытовое судно проекта 11982 "Ладога".
Источник: Минобороны РФ

ЦАМТО, 5 июля. На Ленинградской военно-морской базе начались заводские испытания головного опытового судна "Ладога" проекта 11982, построенного в рамках выполнения гособоронзаказа для ВМФ РФ.

Судно создано по проекту АО ЦМКБ "Алмаз". Испытания пройдут в акватории Ладожского озера и Финского залива.

В рамках ходовых испытаний государственная приемная комиссия, экипаж судна и представители завода-судостроителя в реальных морских условиях испытают надежность и жизнедеятельность энергетических установок, навигационных и других систем судового оборудования.

Также пройдут проверку мореходные качества судна, его управляемость, остойчивость, ходкость и инерция на разных ходовых режимах. Будет проведен комплекс испытаний по контролю и наладке аварийно-спасательного оборудования.

ЗХИ являются одним из важных этапов, завершающих процесс строительства судна. Они проводятся с целью проверки основных характеристик судна, всех судовых устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям.

Судно проекта 11982 предназначено для проведения испытаний специальных технических средств, участия в поисково-спасательных работах, проведения научно-исследовательских и океанографических работ. Длина судна в модифицированном исполнении составляет 63,08 м, ширина – 10,8 м, максимальная осадка – 3,8 м, скорость – 12 узлов, дальность плавания – 1 тыс. миль, автономность – 20 суток, экипаж – 16 человек, состав экспедиции – 20 человек, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
05.07.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Компании
Минoбороны РФ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
Гособоронзаказ
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