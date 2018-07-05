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Передача ОАК в Ростех застопорилась из-за споров по объединению с "Вертолетами России" - газета

06.07.2018 Интерфакс-АВН 684 0
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Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Одобренный президентом РФ Владимиром Путиным план передать "Объединенную авиастроительную корпорацию" (ОАК) в "Ростех" столкнулся со сложностями, пишет в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, в первой версии президентского указа об этом появился пункт о создании единой компании на базе ОАК и холдинга "Ростеха" "Вертолеты России". Это не было согласовано с частными акционерами ОАК и "Вертолетов России", в том числе из ОАЭ: при объединении компаний они могли требовать выкупа своих акций, оцениваемых в сумму свыше 30 млрд руб. Минпромторг попытался исключить этот пункт из проекта, обратившись к премьеру Дмитрию Медведеву, но тот потребовал "просчитать все еще раз".

По данным источников газеты, чиновники правительства и администрации президента пока не могут согласовать схему передачи ОАК от Росимущества в "Ростех". Эту идею, предложенную Минпромторгом РФ, ранее одобрил президент В.Путин. Вхождение ОАК в "Ростех" министерство прорабатывало с осени 2017 года, был разработан проект указа В.Путина о внесении акций ОАК в госкорпорацию в качестве имущественного взноса РФ. Тогда идея возникла на фоне споров о выделении авиастроителям 30 млрд руб. в 2019-2020 годах на проект среднемагистрального лайнера МС-21. При вхождении ОАК в госкорпорацию последняя была готова закрыть вопрос за свой счет, сняв нагрузку с бюджета. "Ростех" тогда стал бы не только комплектатором авиаузлов и агрегатов (его предприятия поставляют около 70% комплектующих для самолетов), но и производителем авиатехники.

Но при обсуждении проекта указа возникли разногласия, рассказали источники, близкие к аппарату правительства и администрации президента. По словам одного из них, препятствием стал первый пункт документа, где речь шла об объединении ОАК с "Вертолетами России" в единую компанию, "имея в виду их последующую производственную и организационную интеграцию в рамках корпоративных процедур "Ростеха". Такая формулировка была использована в одном из докладов В.Путину главы Минпромторга Дениса Мантурова, утверждает собеседник издания.

По его словам, президент поставил на документе визу: "Согласен", уточнив, что проводить преобразования целесообразно именно при фактическом объединении ОАК и "Вертолетов России". Но изначально такой формы взаимодействия компаний не предполагалось, утверждает топ-менеджер одного из предприятий авиапрома: разговоры шли об объединении производственных компетенций под началом единой управляющей компании, но не о слиянии их в одно юрлицо. Но доклад Д.Мантурова был написан весьма "сложно и витиевато", утверждает собеседник в аппарате правительства: "Из-за этого и могла появиться резолюция про слияние двух активов". Первая редакция документа была переправлена помощнику президента по экономическим вопросам Андрею Белоусову и помощнику - начальнику главного правового управления президента Ларисе Брычевой, в Минэкономразвития и МИД.

Для заинтересованных сторон такая резолюция президента стала полной неожиданностью, но, по данным газеты, в администрации президента предпочли ориентироваться на поручение В.Путина, а не на объяснения со стороны. Ситуация стала крайне неприятной, говорит источник газеты в правительстве: инвесторы из ОАЭ (фонд Mubadala, 12,5% акций "Вертолетов России") узнали о происходящем и "начали волноваться", поскольку "их мнения никто не спросил" (связаться с фондом не удалось). Кроме того, при объединении компаний появлялся риск возникновения права частных акционеров ОАК (91,68% акций у Росимущества, 5,11% у ВЭБа, 3,68% - у частных лиц) и "Вертолетов России" требовать выкупа принадлежащих им акций в соответствии со статьёй 75 закона об АО (по сведениям издания, это в совокупности около 30 млрд руб.).

Последний аргумент, отметим, в докладах В.Путину использовал Дмитрий Рогозин (вице-премьер по ОПК до мая 2018 года). Чиновник также считал, что такая реформа приведет к сложностям в работе предприятий ОАК, на которые не наложены санкции США,- в их числе корпорации "Иркут" (MOEX: IRKT) (производитель МС-21) и "Авиакомплекс им. Ильюшина" (отвечает за развитие транспортной авиации). Сам "Ростех" уже под западными санкциями, при слиянии они распространятся и на ОАК. К тому же, по расчетам Д.Рогозина, десятки миллиардов рублей были нужны ОАК не только на МС-21, но и на продолжение работ по линейке SSJ и российско-китайскому широкофюзеляжному самолету CRC-929.

Так или иначе, но исправлять ситуацию надо было немедленно, утверждает источник газеты в оборонной промышленности, поэтому было решено задействовать ресурс премьера Д.Медведева. По информации издания, по предложению Минпромторга премьеру был направлен доклад, в котором предлагалось исключить пункт о создании единой авиапромышленной компании. При его согласии итоговая версия проекта указа была бы доработана и направлена В.Путину вновь. Но ознакомившись с документом, премьер поставил резолюцию, согласно которой "объединение возможно только в случае очевидного экономического эффекта". "Нужно еще раз все просчитать. Проработайте и доложите варианты развития компании дополнительно", - написал он на докладе. Разбор полетов по этой теме еще будет продолжаться, говорит высокопоставленный источник газеты в правительстве, но начатую работу надо довести до конца, это в интересах прежде всего самого Минпромторга.

В ОАК, "Вертолетах России", "Ростехе" и аппарате вице-премьера Юрия Борисова (курирует ОПК) от комментариев отказались, получить комментарий Кремля не удалось. В Минпромторге на запрос издания не ответили.
05.07.2018
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