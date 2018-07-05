Войти

Истребители пятого поколения Су-57 вооружат дальнобойными гиперзвуковыми ракетами - газета

06.07.2018 Интерфакс-АВН 1077 0
0
Понравилась новость?
 +4
Пуск ракеты с истребителя Су-35С
Пуск ракеты с истребителя Су-35С.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Военные завершают испытания дальнобойной гиперзвуковой ракеты "воздух-воздух" для истребителей Су-35 и Су-57, сообщает в четверг газета "Известия".

"Минобороны завершает испытание сверхдальнобойной ракеты класса "воздух-воздух" Р-37М. Она может поражать высокоскоростные воздушные цели на дальности более 300 км. Изделие находится в высокой степени технической готовности", - говорится в статье.

По данным издания, изначально новая ракета разрабатывалась для перехватчиков МиГ-31, однако после доработки она войдет в состав вооружения многоцелевых истребителей четвертого поколения Су-30 и Су-35 и перспективного истребителя пятого поколения - Су-57 (ПАК ФА).

Точность при стрельбе на расстоянии более 300 км обеспечивает уникальная система прицеливания, в которую входят современный радиолокатор истребителя, бортовой инерциальный комплекс и головка самонаведения, установленные на самой ракете, отмечает газета.

Издание также сообщило основные параметры ракеты Р-37М, тактико-технические характеристики которой пока не раскрываются: она выполнена по нормальной аэродинамической схеме с крылом малого удлинения, масса - более 500 кг, осколочно-фугасная боевая часть весит 60 кг.

"Р-37М может уничтожать воздушные цели на встречных курсах. После получения координат ракету направляет к объекту инерциальная система, поэтому на маршевом участке на локаторах боеприпас "не светится". Непосредственно перед целью включается активная радиолокационная головка самонаведения (ГСН). Ее излучение противник способен обнаружить, но у летчика остаются доли секунды для маневра уклонения. На заключительном отрезке полета ракета ускоряется до гиперзвуковой скорости - 6 Маха", - отмечают "Известия".

Новая ракета - это развитие сверхдальнобойной ракеты предыдущего поколения Р-37, разработка которой стартовала в начале 1980-х годов. В 1985 году Р-37 вышла на испытания, а спустя четыре года была принята на вооружение. Но из-за габаритов (длина более 4 м и стартовая масса 6 т) ее единственным носителем стал перехватчик МиГ-31. Работы по созданию Р-37М были начаты в конце 2000-х годов. После уменьшения стартовой массы и длины изделия стало возможным применять ее не только с перехватчиков МиГ-31, но и включить в состав основного вооружения истребителей марки "Су" четвертого и пятого поколения, говорится в статье.

В марте замглавы концерна "Техмаш" Александр Кочкин сообщил "Интерфаксу", что истребители пятого поколения Су-57 в перспективе могут получить на вооружение авиабомбу "Дрель".

"Авиабомба "Дрель" может применяться со всех типов самолетов - от дальних стратегических бомбардировщиков до штурмовиков. В перспективе будет возможно применение этой авиабомбы и самолетом Су-57", - заявил А.Кочкин.

"Основная цель этой авиабомбы - нанесение ударов по объектам, не заходя в зону поражения средств ПВО противника: самолет сбрасывает бомбу, она планирует и самоприцеливающиеся боевые элементы накрывают площадь в районе цели", - сказал А.Кочкин

"Дрель" - новый базовый образец планирующей бомбовой кассеты калибром 500 кг в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщалось, российские военные уже начали опытно-боевую эксплуатацию истребителя пятого поколения.

Вице-премьер Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ, заявлял, что ранее в рамках опытно-конструкторской работы по ПАК ФА было изготовлено 12 самолётов, 10 из которых активно участвуют в лётных испытаниях.

Ожидается, что установочная партия, которую получат российские военные, будет насчитывать 12 Су-57. Эти истребители будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость без форсажа, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний займет около трех лет.
05.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
ПАК ФА
ПБК-500У
Р-37
Су-30
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Техмаш НПК
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.07 04:50
  • 43
Су-57 надо рассматривать как самолет с экспортным потенциалом, а усилия сконцентрировать на создании истребителя 6-го поколения - Гутенев
  • 07.07 04:41
  • 6
Крейсер "Аврора" оснастили православным храмом
  • 07.07 04:34
  • 113
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 07.07 00:34
  • 128
"Кинжальный" огонь
  • 07.07 00:01
  • 4
Владимир Гутенев высказал свое мнение о производстве Су-34, Су-35, Су-57 и беспилотных авиационных комплексах шестого поколения
  • 06.07 23:42
  • 6
О боевом применении Су-57 в Сирии: F-35 уже не стелс...
  • 06.07 23:27
  • 21
Лазерные войны. В США начата разработка мобильного боевого лазера
  • 06.07 20:05
  • 35
Гранатометчики ЦВО провели учение по освоению сирийского опыта
  • 06.07 17:33
  • 7
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 06.07 17:13
  • 7
Концерн "Калашников" предложил поправки в закон "Об оружии"
  • 06.07 16:58
  • 230
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 06.07 16:56
  • 27
"Калашников" разрабатывает новую платформу автомата на основе компактных образцов
  • 06.07 16:54
  • 52
АК-12. От поражения к победе
  • 06.07 16:46
  • 66
Вице-премьер Юрий Борисов не видит смысла форсировать массовое производство Су-57
  • 06.07 16:45
  • 106
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12