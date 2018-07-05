Новым гендиректором "Калашникова" стал Владимир Дмитриев
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Владимир Дмитриев.
Источник: © АО Концерн "Калашников"
Ижевск. 5 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Генеральным директором АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") стал Владимир Дмитриев, ранее возглавлявший компанию в статусе исполняющего обязанности, следует из материалов аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".
Официальный представитель концерна "Калашников" София Иванова заявила в четверг "Интерфаксу", что В.Дмитриев избран в качестве временного генерального директора сроком на 2 месяца.
"В течение двух месяцев его кандидатура должна быть окончательно утверждена на наблюдательном совете корпорации "Ростех", после чего его кандидатура будет рассмотрена на совете директоров уже в качестве постоянного генерального директора", - сказала С.Иванова.
Ранее сообщалось, что прежний гендиректор "Калашникова" Алексей Криворучко, контролирующий 75% минус 1 акция концерна, был назначен заместителем министра обороны РФ. В.Дмитриев, ранее занимавший должность замгендиректора по маркетингу и продажам, был назначен исполняющим обязанности руководителя концерна.
Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки, инструмент, электромотоциклы и электроавтомобили.
В концерн входят три продуктовых оружейных бренда: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие.
Концерн управляет Ижевским механическим заводом, производителем стрелкового оружия и управляемого вооружения, и Мытищинским машиностроительным заводом, выпускающим гусеничные машины.
"Калашников" также включает в себя Zala Aero, производителя беспилотных летательных аппаратов, "Еврояхтинг Рыбинская верфь", производителя высокотехнологичных многофункциональных десантных и поисково-спасательных катеров, и АО "Судостроительный завод "Вымпел", выпускающее средне- и малотоннажные морские и речные суда и катера военного и гражданского назначения,. В концерн также входят производители комплектующих для судовых двигателей различных типоразмеров - "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) и ООО "Дизельзипсервис".
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05.07.2018
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