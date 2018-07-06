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Сирия: в уничтожении БПЛА - камикадзе впервые задействовали "Тор-М2"

06.07.2018 Вестник Мордовии 1240 11
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Фото: Вестника Мордовии"

В отражении недавней атаки беспилотников террористов на аэродром Хмеймим наряду с зенитным ракетно-пушечным "Панцирь-С1" впервые был задействован комплекс "Тор-М2". К такому выводу пришли военные эксперты, ознакомившись с появившимися в Сети видеозаписями ночной атаки. Как известно, все вражеские цели были успешно уничтожены.

Первая информация о присутствии в Сирии новейших российских ЗРК малой дальности появилась в конце апреля 2018 года.

Фото: Вестника Мордовии"

"Тор-М2" может эффективно уничтожать весь спектр современных и перспективных летальных аппаратов и образцов высокоточного оружия: от самолетов, выполненных по технологии "Стелс", до малоразмерных беспилотников и управляемых бомб.

В настоящее время российские "Торы" находятся на вооружении ряда иностранных государств, таких как Белоруссия, Иран, Венесуэла, Китай и др. Ожидаются поставки и в другие страны.

Дмитрий Лемешко

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05.07.2018
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принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Белоруссия
Венесуэла
Иран
Китай
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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  • Комментарии
Комментариев 11, отображено с 1 по 11
forumow
4986
№1
06.07.2018 09:49
Кстати да. Я сразу заметил что на показаном видео запущенные ЗУРки были видны с работающим двигателем до момента поражения цели. У панцирных 57Э6 движок выгорает за 2.4 с. Далеее летит отделяемая стрелообразная БЧ - которую конечно едва ли можно увидеть ночью. Да и днём вряд ли...

https://vpk.name/news/220116_video_u_aviabazyi_hmeimim_unichtozhenyi_neizvestnyie_dronyi.html

На фото в статье "Тор-М1".
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RU
Hazzard
7789
№2
06.07.2018 10:53
Одна ракета дороже всех этих дронов вместе взятых.
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RU
mikhalich
5376
№3
06.07.2018 10:58
Цитата, Hazzard сообщ. №2
Одна ракета дороже всех этих дронов вместе взятых.

И дешевле самолетов и оборудования на базе.
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RU
просто экспл
4321
№4
06.07.2018 11:31
Цитата, Hazzard сообщ. №2
Одна ракета дороже всех этих дронов вместе взятых.

да по ходу испытывают в реальной обстановке .
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RU
Геннадий Гущин
514
№5
06.07.2018 11:38
Цитата, forumow сообщ. №1
У панцирных 57Э6 движок выгорает за 2.4 с.
Верно. Только нужно уточнить, что 57Э6E – это экспортная модификация ракеты. На российских "Панцирях-С1" стоят ракеты 95Я6М1.

Цитата, forumow сообщ. №1
На фото в статье "Тор-М1".
Нет. Это, как раз, "Тор-М2". Обратите внимание, люки открываются в бока.
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forumow
4986
№6
06.07.2018 11:44
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №5
95Я6М1
Не гуглится нигде, кроме Ваших постов.

Другое название 57Э6 - 9M335
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/panz/panz.shtml
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №5
Нет. Это, как раз, "Тор-М2".
Антенна старая.
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RU
Геннадий Гущин
514
№7
06.07.2018 12:04
Цитата, forumow сообщ. №6
Не гуглится нигде, кроме Ваших постов.
У Вас "Гугл" сломался. :)


Цитата, forumow сообщ. №6
Другое название 57Э6 - 9M335
Нет. 9М335 – это самая первая модификация ракет, которая применялась в опытных "Панцирях" с пушками 2А72. 57Э6E создавалась уже на основе 95Я6.

Цитата, forumow сообщ. №6
Антенна старая.
Новая, просто в сложенном положении. Ещё раз обратите внимание на створки люков. Такие только у "Тора-М2" и "Тора-М2ДТ".
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forumow
4986
№8
06.07.2018 12:09
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №7
У Вас "Гугл" сломался. :)
В текстовом поиске нигде это название не фигурирует.
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №7
Новая
Решетчатая, в виде сектра сферы. На "Тор-М2" - плоская.
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RU
Hazzard
7789
№9
06.07.2018 14:14
Цитата, mikhalich сообщ. №3
И дешевле самолетов и оборудования на базе.

Так с С-500 тогда стрелять надо было, че.
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RU
mikhalich
5376
№10
06.07.2018 14:16
Цитата, Hazzard сообщ. №9
Так с С-500 тогда стрелять надо было, че.

Он не предназначен для поражения подобных целей\не является оптимальным решением в имеющемся арсенале.
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RU
Геннадий Гущин
514
№11
06.07.2018 14:48
Цитата, forumow сообщ. №8
В текстовом поиске нигде это название не фигурирует.
Пробуйте предыдущие модификации 95Я6 и 95Я6М. Ещё есть ракета-мишень 95Я6-2М, созданная на основе 95Я6М.

Цитата, forumow сообщ. №8
Решетчатая, в виде сектра сферы. На "Тор-М2" - плоская.
Она и есть плоская. Решётка сзади.


Цитата, Hazzard сообщ. №9
Так с С-500 тогда стрелять надо было, че.
А "Тор-М2" испытывать на реальных целях не нужно?
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