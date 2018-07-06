Сирия: в уничтожении БПЛА - камикадзе впервые задействовали "Тор-М2"

Фото: Вестника Мордовии"

В отражении недавней атаки беспилотников террористов на аэродром Хмеймим наряду с зенитным ракетно-пушечным "Панцирь-С1" впервые был задействован комплекс "Тор-М2". К такому выводу пришли военные эксперты, ознакомившись с появившимися в Сети видеозаписями ночной атаки. Как известно, все вражеские цели были успешно уничтожены.

Первая информация о присутствии в Сирии новейших российских ЗРК малой дальности появилась в конце апреля 2018 года.

Фото: Вестника Мордовии"

"Тор-М2" может эффективно уничтожать весь спектр современных и перспективных летальных аппаратов и образцов высокоточного оружия: от самолетов, выполненных по технологии "Стелс", до малоразмерных беспилотников и управляемых бомб.

В настоящее время российские "Торы" находятся на вооружении ряда иностранных государств, таких как Белоруссия, Иран, Венесуэла, Китай и др. Ожидаются поставки и в другие страны.

Дмитрий Лемешко

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