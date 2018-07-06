За один F-35 дали 2,5 Су-57
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Российский перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 будет стоить в 2,5 раза дешевле американских истребителей F-22 Raptor и F-35 Lightning II, заявил РИА Новости член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев.
"Вне всякого сомнения, истребитель пятого поколения конкурирует с американскими F-22 и F-35, при этом он значительно — в 2,5 раза дешевле их при абсолютно схожих характеристиках, а по некоторым показателям, таким как маневренность, он даже превосходит американские аналоги", — сказал парламентарий.
Цена одного истребителя F-22 Raptor составляет 146,2 миллиона долларов, тогда как стоимость экземпляра F-35 Lightning II варьируется, в зависимости от варианта, от 83 до 108 миллионов долларов. Такие оценки не учитывают стоимость эксплуатации и технического обслуживания самолета, а также создания и поддержания необходимой для этого инфраструктуры.
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05.07.2018
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штурм
3944
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№1
06.07.2018 04:29
Болтуны безграмотные !
При стоимости Ф-35 в 100 млн. наш Су-57 который в 2,5 раза дешевле должен стоить 40 млн.
При том что Су-34 закупают за 50 млн. Су-35 продали в Китай по 100 млн.
Су_30 СМ также около 50 млн торгуется.
Зачем тогда закупоть более дорогие 4++ если 5 поколение на 10 млн зелёных дешевле....
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Сергей-82
13181
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№2
06.07.2018 04:48
Цитата, штурм сообщ. №1
Су_30 СМ также около 50 млн торгуется.для себя 1,5-2 мр.р то есть 25-30 мил.дол примерно столько же Су-34 и Су-35,но цв целом согласен,ни как ПАК ФА не будет стоить 2,5 мр.руб. ИМХО как минимум в два раза дороже чем Су-30/34/35,то есть 3-4 мр.р.
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forumow
4986
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№3
06.07.2018 06:09
Цитата, штурм сообщ. №1
Болтуны безграмотные !Здесь даже не это главное..., суть перла ещё круче:
Как может Су-57 быть дешевле в 2,5 раза и F-22, и F-35 - ОДНОВРЕМЕННО....?
Или сперва надо сложить, а затем поделить...? ))
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