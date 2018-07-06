За один F-35 дали 2,5 Су-57

Российский перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 будет стоить в 2,5 раза дешевле американских истребителей F-22 Raptor и F-35 Lightning II, заявил РИА Новости член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев.

"Вне всякого сомнения, истребитель пятого поколения конкурирует с американскими F-22 и F-35, при этом он значительно — в 2,5 раза дешевле их при абсолютно схожих характеристиках, а по некоторым показателям, таким как маневренность, он даже превосходит американские аналоги", — сказал парламентарий.

Цена одного истребителя F-22 Raptor составляет 146,2 миллиона долларов, тогда как стоимость экземпляра F-35 Lightning II варьируется, в зависимости от варианта, от 83 до 108 миллионов долларов. Такие оценки не учитывают стоимость эксплуатации и технического обслуживания самолета, а также создания и поддержания необходимой для этого инфраструктуры.