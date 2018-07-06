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За один F-35 дали 2,5 Су-57

06.07.2018 Lenta.ru 769 3
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Российский перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 будет стоить в 2,5 раза дешевле американских истребителей F-22 Raptor и F-35 Lightning II, заявил РИА Новости член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев.

"Вне всякого сомнения, истребитель пятого поколения конкурирует с американскими F-22 и F-35, при этом он значительно — в 2,5 раза дешевле их при абсолютно схожих характеристиках, а по некоторым показателям, таким как маневренность, он даже превосходит американские аналоги", — сказал парламентарий.

Цена одного истребителя F-22 Raptor составляет 146,2 миллиона долларов, тогда как стоимость экземпляра F-35 Lightning II варьируется, в зависимости от варианта, от 83 до 108 миллионов долларов. Такие оценки не учитывают стоимость эксплуатации и технического обслуживания самолета, а также создания и поддержания необходимой для этого инфраструктуры.
05.07.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
ПАК ФА
Персоны
Гутенёв Владимир
Проекты
Истребитель 5 поколения
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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
штурм
3944
№1
06.07.2018 04:29
Болтуны безграмотные !
При стоимости Ф-35 в 100 млн. наш Су-57 который в 2,5 раза дешевле должен стоить 40 млн.
При том что Су-34  закупают за 50 млн. Су-35 продали в Китай по 100 млн.
Су_30 СМ также около 50 млн торгуется.

Зачем тогда закупоть более дорогие 4++ если 5 поколение на 10 млн зелёных дешевле....
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RU
Сергей-82
13181
№2
06.07.2018 04:48
Цитата, штурм сообщ. №1
Су_30 СМ также около 50 млн торгуется.
для себя 1,5-2 мр.р то есть 25-30 мил.дол примерно столько же Су-34 и Су-35,но цв целом согласен,ни как ПАК ФА не будет стоить 2,5 мр.руб. ИМХО как минимум в два раза дороже чем Су-30/34/35,то есть 3-4 мр.р.
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RU
forumow
4986
№3
06.07.2018 06:09
Цитата, штурм сообщ. №1
Болтуны безграмотные !
При стоимости Ф-35 в 100 млн. наш Су-57 который в 2,5 раза дешевле должен стоить 40 млн.
Здесь даже не это главное..., суть перла ещё круче:
Как может Су-57 быть дешевле в 2,5 раза и F-22, и F-35 - ОДНОВРЕМЕННО....?

Или сперва надо сложить, а затем поделить...? ))
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