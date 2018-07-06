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Подписан приемный акт рейдового буксира "БУК-2190", построенного для ВМФ России в Санкт-Петербурге

06.07.2018 ЦАМТО 627 2
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Буксир проекта 04690
12 июля на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» осуществлен спуск на воду рейдового буксира проекта 04690.
Источник: Пелла

ЦАМТО, 5 июля. Государственной приемной комиссией подписан приемный акт рейдового буксира "БУК-2190" проекта 04690, построенного на санкт-петербургском предприятии "Пелла" для ВМФ России.

В ближайшее время на судне будет поднят флаг вспомогательного флота ВМФ, и оно будет включено в состав Черноморского флота.

Новое судно предназначено для выполнения буксировочных и кантовочных операций в пунктах базирования сил ВМФ, на рейдах, в речных и морских акваториях, а также для тушения пожаров и других вспомогательных функций.

Буксир оснащен носовой якорно-буксирно-швартовной лебедкой с тяговым усилием на цепи 33 кН и удерживающим усилием на ленточном тормозе буксирного каната 294 кН, а также буксирным гаком с номинальным тяговым усилием 137 кН с устройством быстрой отдачи.

Кроме того, на судне установлен кран-манипулятор грузоподъемностью 280 кг в режиме лебедки на вылете стрелы 5 м.

Для тушения пожаров буксир оборудован системой внешнего пожаротушения (производительность до 100 м3/ч, два водяных монитора и система водяных завес).

Длина судна – 20,4 м, ширина – 8,5 м, осадка – 2,5 м, скорость – 10,5 узлов, мощность двигателей – 2х448 кВт при 1800 об/мин. Самостоятельное плавание в мелкобитом льду со скоростью 5 узлов или плавание в канале за ледоколом в сплошном льду составляет 0,7 м и 0,65 м, соответственно, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
05.07.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
Проекты
ЧФ
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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Викторович
3123
№1
06.07.2018 02:14
Так скоро доживем, что каждой байдаркой станем похваляться.
+1
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RU
Сергей-82
13181
№2
06.07.2018 05:06
В КНР два эсминца спустили,а нас буксир.
0
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