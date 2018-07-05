В КВЦ "Патриот" проходит сбор руководящего состава инженерных войск ВС РФ



Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 5 июля. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" проходит пятидневный сбор руководящего состава инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, в котором принимают участие более шестидесяти командиров и начальников.

Мероприятие проходит под руководством начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого.

Цели сбора: довести требования руководящих документов к организации боевой подготовки, повысить мастерство при проведении занятий, показать перспективные образцы вооружения, оснащения и экипировки личного состава, обсудить состояние боевой готовности, оперативной и боевой подготовки, техники и вооружения, вопросы формирования воинских частей и совершенствования их инфраструктуры.

В сборе принимают участие офицеры Управления начальника инженерных войск России, начальники инженерных войск военных округов, начальники инженерных служб видов, родов войск и флотов, начальники образовательных и научных учреждений, центров и полигонов инженерных войск, командиры бригад и полков, начальники инженерных войск армий, командиры инженерных соединений и частей округов и армий.

В конгрессно-выставочном центре парка "Патриот" рассматриваются вопросы современного состояния и перспектив развития инженерных войск России, особенности выполнения задач инженерного обеспечения при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.