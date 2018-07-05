В Роскосмосе опровергли сообщения, что обсудят на этой неделе с КНР пилотируемую программу



Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос в ЭкспоФоруме. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак Макеты ракет Ангара на стенде государственной корпорации Роскосмос в ЭкспоФоруме. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

В госкорпорации уточнили, что, например, 4 июля пройдут очередные заседания российско-китайских подгрупп по сотрудничеству в области электронно-компонентной базы космического назначения

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Представители Роскосмоса в рамках визита в Москву китайской делегации не планируют обсуждать с коллегами из КНР вопросы пилотируемой космонавтики, заявили в среду ТАСС в госкорпорации.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что представители Роскосмоса на этой неделе планируют обсудить с китайскими коллегами вопрос сотрудничества в области пилотируемых программ. Также отмечалось, что китайская сторона предложит рассмотреть создание совместной космической станции.

"В рамках данного визита [4-6 июля 2018 года] китайской делегации в Москву вопросы пилотируемой космонавтики обсуждать не планируется, поскольку за пилотируемую космонавтику в КНР отвечает Китайская канцелярия по пилотируемой космонавтике, а в рамках настоящего визита специалисты данной организации в китайской делегации не представлены", - сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации уточнили, что 4 июля пройдут очередные заседания российско-китайских подгрупп по сотрудничеству в области электронно-компонентной базы космического назначения, по взаимодействию в области мониторинга космического мусора и по сотрудничеству в области дистанционного зондирования Земли.

"5-6 июля 2018 года планируется проведение очередного экспертного заседания российско-китайской рабочей группы по подготовке к 19-му заседанию подкомиссии по сотрудничеству в области космоса российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. В ходе указанного заседания рабочей группы планируется обсудить текущее состояние дел по программе развития сотрудничества в области космической деятельности между госкорпорацией "Роскосмос" и Китайской национальной космической администрацией на 2018-2022 годы", - добавили в госкорпорации.