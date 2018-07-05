Владимир Дмитриев избран временным гендиректором "Калашникова"



Автомат Калашникова.

Источник: rg.ru Автомат Калашникова.Источник: rg.ru

В пресс-службе концерна добавили, что в течение двух месяцев его кандидатура должна быть окончательно утверждена на наблюдательном совете корпорации "Ростех"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Владимир Дмитриев, занимавший ранее должность и. о. генерального директора концерна "Калашников", избран временным главой концерна сроком на два месяца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В настоящее время Дмитриев Владимир избран в качестве временного генерального директора на срок два месяца, в течение двух месяцев его кандидатура должна быть окончательно утверждена на наблюдательном совете корпорации "Ростех", после чего его кандидатура будет рассмотрена на совете директоров уже в качестве постоянного генерального директора", - сказали в компании.

Ранее в базах данных появилась информация, из которой следовало, что он стал генеральным директором с 28 июня, хотя официально концерн об этом не объявлял.

Ранее Дмитриев был назначен на должность и. о. гендиректора концерна вместо ушедшего на пост замминистра обороны Алексея Криворучко.