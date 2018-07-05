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Владимир Дмитриев избран временным гендиректором "Калашникова"

06.07.2018 ТАСС 647 0
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Автомат Калашникова
Автомат Калашникова.
Источник: rg.ru

В пресс-службе концерна добавили, что в течение двух месяцев его кандидатура должна быть окончательно утверждена на наблюдательном совете корпорации "Ростех"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Владимир Дмитриев, занимавший ранее должность и. о. генерального директора концерна "Калашников", избран временным главой концерна сроком на два месяца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В настоящее время Дмитриев Владимир избран в качестве временного генерального директора на срок два месяца, в течение двух месяцев его кандидатура должна быть окончательно утверждена на наблюдательном совете корпорации "Ростех", после чего его кандидатура будет рассмотрена на совете директоров уже в качестве постоянного генерального директора", - сказали в компании.

Ранее в базах данных появилась информация, из которой следовало, что он стал генеральным директором с 28 июня, хотя официально концерн об этом не объявлял.

Ранее Дмитриев был назначен на должность и. о. гендиректора концерна вместо ушедшего на пост замминистра обороны Алексея Криворучко.
05.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Ростех
Персоны
Дмитриев Владимир
Криворучко Алексей
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