Владимир Дмитриев избран временным гендиректором "Калашникова"
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Автомат Калашникова.
Источник: rg.ru
В пресс-службе концерна добавили, что в течение двух месяцев его кандидатура должна быть окончательно утверждена на наблюдательном совете корпорации "Ростех"
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Владимир Дмитриев, занимавший ранее должность и. о. генерального директора концерна "Калашников", избран временным главой концерна сроком на два месяца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"В настоящее время Дмитриев Владимир избран в качестве временного генерального директора на срок два месяца, в течение двух месяцев его кандидатура должна быть окончательно утверждена на наблюдательном совете корпорации "Ростех", после чего его кандидатура будет рассмотрена на совете директоров уже в качестве постоянного генерального директора", - сказали в компании.
Ранее в базах данных появилась информация, из которой следовало, что он стал генеральным директором с 28 июня, хотя официально концерн об этом не объявлял.
Ранее Дмитриев был назначен на должность и. о. гендиректора концерна вместо ушедшего на пост замминистра обороны Алексея Криворучко.
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05.07.2018
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