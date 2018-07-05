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Чемпионы войны. Опубликованы боевые рекорды русских солдат и офицеров

06.07.2018 РИА Новости 1070 0
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Десантники
Десантники 331-го гвардейского парашютно-десантного полка в экипировке "Ратник" во время Парада победы на Красной площади.
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости, Андрей Коц. Самый длинный перелет стратегических ракетоносцев, самый быстрый основной боевой танк, самое тяжелое в мире артиллерийское орудие, самое глубоководное погружение водолазов ВМФ - Минобороны запустило на ведомственном сайте раздел "Книга рекордов Вооруженных сил Российской Федерации", посвященный выдающимся достижениям наших военных - как личных, так и командных. РИА Новости публикует подборку наиболее интересных из них.

Военно-морской флот

Одним из главных рекордсменов ВМФ по праву считается Герой Российской Федерации полковник Игорь Матковский, занимающий сегодня должность заместителя командующего 45-й армии ВВС и ПВО по авиации. За годы службы он совершил более 200 посадок на палубу тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" на самолетах Су-25УТГ, Су-27 и Су-33. Это прилично даже по меркам авианосного флота США, где летчики в среднем выполняют 150-180 посадок за время службы.


Полковник И. Ф. Матковский.
Источник: Книга рекордов ВС РФ

Для России, где летчиков палубной авиации в настоящее время меньше, чем космонавтов, рекорд полковника Матковского - действительно выдающееся достижение. Причем небезопасное для организма. В момент зацепа троса-аэрофинишера посадочным гаком истребителя летчик испытывает перегрузки в четыре-пять единиц. Это вредит позвоночнику. Но тем выше цена рекорда Игоря Матковского.

Есть рекорды и у флотских водолазов. Тридцатого октября 2017 года силы поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота впервые провели тренировку на глубине 317 метров. Семь специалистов-глубоководников судна "Игорь Белоусов" совершили экспериментальный спуск в водолазном колоколе с выходом на грунт. Это не мировое достижение, но российские военные глубоководники "взяли" 317 метров впервые. До этого рекордной считалась 200-метровая глубина. Погружению предшествовала недельная подготовка, в ходе которой группа прошла процедуру компрессии в барокамерах.


Экспериментальный спуск водолазов на глубину 317 метров.
Источник: Книга рекордов ВС РФ

В разделе, посвященном ВМФ, немало рекордов советских времен. Так, 6 августа 1991 года атомный подводный ракетный крейсер К-407 "Новомосковск" впервые в истории лодок такого класса залпом отстрелял по полигону полный боекомплект - две боевые баллистические ракеты Р-29РМ и 14 эквивалентных по баллистике макетов. Ни до, ни после на такое никто не решился - слишком большой риск для корабля.



"Новомосковск" дал достойный прощальный салют уходящей в историю могучей советской державе. Впрочем, наследники ВМФ СССР тоже способны показать "кузькину мать". Двадцать второго мая 2018-го АПЛ "Юрий Долгорукий" произвела успешный залп четырьмя МБР "Булава" общим эквивалентом в 160 бомб, сброшенных на Хиросиму. Российские подводники-стратеги недвусмысленно показали, что с ними тоже шутки плохи.

Воздушно-космические силы

Самый почетный рекорд среди военных авиаторов России установил полковник запаса Игорь Родобольский - за годы службы он был удостоен восьми боевых наград: ордена "За военные заслуги", трех орденов Мужества, двух орденов Красной Звезды, ордена "За службу Родине в Вооруженных cилах СССР" третьей степени и, наконец, Золотой Звезды Героя России. В Афганистане и Чечне этот отважный летчик был ангелом-хранителем для наземных частей. Его вертолет Ми-8 не раз спасал из окружения боевиков гибнущую пехоту, вывозил под плотным огнем раненых, доставлял на отдаленные блокпосты боеприпасы, медикаменты и подкрепления.


Полковник И. О. Родобольский.
Источник: Книга рекордов ВС РФ

Вот лишь один пример его личного героизма. Одиннадцатого января 2002-го он вел группу из шести вертолетов на крупную базу чеченских боевиков в районе Шаро-Аргуна. Ми-8 Родобольского вырвался вперед, провоцируя противника. Боевики начали стрелять по машине из всех орудий, засветив собственную систему огня, после чего их позиции накрыло реактивными снарядами звено ударных Ми-24. "Вертушки" высадили тактический десант, и тот сразу вступил в бой. Одна из групп попала под огонь уцелевшего пулеметного расчета боевиков, шесть солдат были ранены.

Родобольский снизился и "прислонил" вертолет к крутому склону на два колеса. При погрузке раненых машина получила 24 попадания, была повреждена приборная доска, вышла из строя часть оборудования, самого Родобольского ранили в руку, но, непрерывно маневрируя, он вывел вертолет из-под огня. Прямым попаданием из гранатомета была разрушена одна из лопастей несущего винта, однако летчик удержал управление и вернулся на базу.


Посадка самолета Ан-124 на ледовое покрытие.
Источник: Книга рекордов ВС РФ

Российские авиаторы совершают подвиги не только в военное время. В апреле 1996 года экипаж 566-го отдельного военно-транспортного полка на тяжелом самолете Ан-124 "Руслан" совершил уникальную посадку на необорудованную ледовую взлетно-посадочную полосу заполярного аэродрома Тенкели в условиях сверхнизких температур. Ситуация осложнялась тем, что авиабаза не была оборудована радиотехническими средствами, которые могли бы помочь экипажу точно зайти на нужный курс. В истории мировой авиации тяжелые военно-транспортные самолеты еще никогда не сажали, по сути, на голую льдину. Малейшая ошибка в действиях летчиков могла привести к катастрофе. А экипаж российского "Руслана" за три недели апреля 1996-го выполнил шесть таких посадок.

Сухопутные войска

Серьезный рекорд установила прапорщик Мария Литовченко, дежурная по связи радиоцентра узла связи штаба ВВО 106-й бригады связи. В 2015-2017 годах она стала лучшим радиотелеграфистом Вооруженных сил на конкурсе "Уверенный прием" в составе сборной команды Сухопутных войск. Мария на слух принимает 23/22 группы сигналов Морзе (буквы/цифры) в минуту и способна передать датчиком за 60 секунд 250 знаков "морзянки". За успехи в службе удостоилась звания "Почетный радист Российской Федерации".


Прапорщик М. Ю. Литовченко.
Источник: Книга рекордов ВС РФ

Есть рекорды и у военнослужащих соединений и воинских частей материально-технического обеспечения. С 22 по 23 сентября 2017-го сводное мостовое подразделение 69-й отдельной бригады МТО Западного военного округа в кратчайшие сроки возвело временный переход через реку Евфрат в районе населенного пункта Ирея Сирийской Арабской Республики. Длина моста - 201,9 метра, он был собран из конструкций малого автодорожного разборного моста. При этом штатная длина МАРМ, собираемого из одного комплекта, - 118 метров. Таких длинных мостов в зоне активных боевых действий российским военнослужащим наводить еще не доводилось.


Наибольший по длине низководный автодорожный разборный мост.
Источник: Книга рекордов ВС РФ

В разделе, посвященном Сухопутным войскам, немало внимания уделено рекордам боевой техники. Так, самоходный 240-миллиметровый миномет "Тюльпан" признан самым тяжелым оружием в арсеналах современных армий. Утверждается, что мортиры такого калибра в вооруженных силах других государств никогда не было. А знаменитая реактивная система залпового огня "Смерч" - самый мощный артиллерийский комплекс в мире. Полный залп его 300-миллиметровыми реактивными снарядами накрывает площадь более чем в 67 гектаров - почти 100 футбольных полей. А точность "Смерча" в два-три раза превышает показатели зарубежных РСЗО, в том числе американской MLRS.
05.07.2018
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