В Сирии испытали почти половину российских Су-57



Истребитель Су-57.

Источник: rg.ru Истребитель Су-57.Источник: rg.ru

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Четыре российских истребителя пятого поколения Су-57 получили боевой опыт в антитеррористической операции в Сирии, заявил член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев.

"Пребывание четырех наших самолетов Су-57 в Сирии наверняка позволило получить дополнительную информацию о способностях этой машины обнаруживать (с помощью бортового радиоэлектронного оборудования. - Прим. ред.) F-22 и F-35 американские, которые пребывают на том же театре военных действий", - сказал он.

В феврале министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что два Су-57 в течение двух суток выполняли программу испытаний в Сирии.

О Су-57

Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, который разработало ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей с преодолением систем ПВО, мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Сейчас на вооружении у России есть десять таких машин. Девять проходят испытания с силовой установкой АЛ-41Ф-1 ("двигателем первого этапа"), а одна - с серийным двигателем ("изделие 30").

Первый полет самолета состоялся в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первую серийную партию из 12 машин поставят ВКС в 2019 году. Позднее эту информацию подтвердил замминистра обороны Алексей Криворучко.