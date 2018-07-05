В Сирии испытали почти половину российских Су-57
|
|
Истребитель Су-57.
Источник: rg.ru
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Четыре российских истребителя пятого поколения Су-57 получили боевой опыт в антитеррористической операции в Сирии, заявил член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев.
"Пребывание четырех наших самолетов Су-57 в Сирии наверняка позволило получить дополнительную информацию о способностях этой машины обнаруживать (с помощью бортового радиоэлектронного оборудования. - Прим. ред.) F-22 и F-35 американские, которые пребывают на том же театре военных действий", - сказал он.
В феврале министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что два Су-57 в течение двух суток выполняли программу испытаний в Сирии.
О Су-57
Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, который разработало ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей с преодолением систем ПВО, мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.
Сейчас на вооружении у России есть десять таких машин. Девять проходят испытания с силовой установкой АЛ-41Ф-1 ("двигателем первого этапа"), а одна - с серийным двигателем ("изделие 30").
Первый полет самолета состоялся в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первую серийную партию из 12 машин поставят ВКС в 2019 году. Позднее эту информацию подтвердил замминистра обороны Алексей Криворучко.
|
05.07.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.07.2018 Су-57 переходит на новый уровень
02.07.2018 Минобороны рассказало о первом контракте на поставку Су-57
20.02.2018 "Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
09.08.2017 Эволюция ПАК ФА. Как менялся российский истребитель пятого поколения
01.08.2017 Как сообщается, серийный вариант истребителя Т-50 получил официальное наименование Су-57
06.06.2017 Су-35С вылечили от "детских болезней", а для ПАК ФА создали новый двигатель
21.12.2015 Создаваемый с РФ истребитель может поступить в ВВС Индии к 2017 году
03.08.2015 Индия и РФ продолжат работу по истребителю FGFA после контракта на ОКР