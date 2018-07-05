Войти

В Сирии испытали почти половину российских Су-57

06.07.2018 РИА Новости 779 0
0
Понравилась новость?
 +2
Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник: rg.ru

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Четыре российских истребителя пятого поколения Су-57 получили боевой опыт в антитеррористической операции в Сирии, заявил член экспертного совета Госдумы по авиационной промышленности Владимир Гутенев.

"Пребывание четырех наших самолетов Су-57 в Сирии наверняка позволило получить дополнительную информацию о способностях этой машины обнаруживать (с помощью бортового радиоэлектронного оборудования. - Прим. ред.) F-22 и F-35 американские, которые пребывают на том же театре военных действий", - сказал он.

В феврале министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что два Су-57 в течение двух суток выполняли программу испытаний в Сирии.

О Су-57

Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, который разработало ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей с преодолением систем ПВО, мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Сейчас на вооружении у России есть десять таких машин. Девять проходят испытания с силовой установкой АЛ-41Ф-1 ("двигателем первого этапа"), а одна - с серийным двигателем ("изделие 30").

Первый полет самолета состоялся в 2010 году в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первую серийную партию из 12 машин поставят ВКС в 2019 году. Позднее эту информацию подтвердил замминистра обороны Алексей Криворучко.
05.07.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
F-22
F-35
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Компании
ОАК
Персоны
Гутенёв Владимир
Криворучко Алексей
Слюсарь Юрий
Шойгу Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.07 04:50
  • 43
Су-57 надо рассматривать как самолет с экспортным потенциалом, а усилия сконцентрировать на создании истребителя 6-го поколения - Гутенев
  • 07.07 04:41
  • 6
Крейсер "Аврора" оснастили православным храмом
  • 07.07 04:34
  • 113
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 07.07 00:34
  • 128
"Кинжальный" огонь
  • 07.07 00:01
  • 4
Владимир Гутенев высказал свое мнение о производстве Су-34, Су-35, Су-57 и беспилотных авиационных комплексах шестого поколения
  • 06.07 23:42
  • 6
О боевом применении Су-57 в Сирии: F-35 уже не стелс...
  • 06.07 23:27
  • 21
Лазерные войны. В США начата разработка мобильного боевого лазера
  • 06.07 20:05
  • 35
Гранатометчики ЦВО провели учение по освоению сирийского опыта
  • 06.07 17:33
  • 7
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 06.07 17:13
  • 7
Концерн "Калашников" предложил поправки в закон "Об оружии"
  • 06.07 16:58
  • 230
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 06.07 16:56
  • 27
"Калашников" разрабатывает новую платформу автомата на основе компактных образцов
  • 06.07 16:54
  • 52
АК-12. От поражения к победе
  • 06.07 16:46
  • 66
Вице-премьер Юрий Борисов не видит смысла форсировать массовое производство Су-57
  • 06.07 16:45
  • 106
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12