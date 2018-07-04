Видео: Украинские ракеты установили задом наперед
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Бронетранспортер Otokar Cobra с противотанковым комплексом "Скиф" ВС Азербайджана.
Источник: rg.ru
В сети появилось видео с военного парада, прошедшего 26 июня в Баку в честь 100-летия Вооруженных сил Азербайджана. На празднике было продемонстрировано множество иностранной военной техники, стоящей на вооружении Вооруженных сил страны. Не обошлось и без курьеза - бронетранспортеры Otokar Cobra вооружили противотанковым комплексом "Скиф", произведенным на Украине. Транспортно-пусковые контейнеры с ракетами азербайджанские военные установили задом наперед.
Otokar Cobra - легкая турецкая бронемашина, разработанная при участии компании AM General из США. В конструкции броневика использованы многие элементы американского армейского вездехода HMMWV. Бронекорпус с V-образным днищем обеспечивает защиту от легкого стрелкового оружия, осколков, самодельных взрывных устройств, противопехотных и противотанковых мин. Армия Азербайджана начала закупки "Кобр" в 2010 года и теперь располагает сотней таких броневиков.
ПТРК "Скиф" - совместная разработка Украины и Беларуси: ракета производится в Киеве компанией "Артем", прибор наведения - в Минске ОАО "Пеленг". Дальность стрельбы управляемой ракетой пять километров днем и три - ночью. Управление ракетой лазерное, боевая часть кумулятивная тандемная. Бронепробиваемость не менее 800 миллиметров за динамической защитой. Поставки ПТРК "Скиф" в Азербайджан также начались в 2010 году. Помимо "Кобр" комплекс устанавливается на броневики местного производства "Скорпион".
Кстати, судя по фотографии с парада 2011 года в Баку, азербайджанские военные уверены, что так устанавливать "Скифы" - правильно.
Антон Валагин
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04.07.2018
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