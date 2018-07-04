Су-57 надо рассматривать как самолет с экспортным потенциалом, а усилия сконцентрировать на создании истребителя 6-го поколения - Гутенев



Владимир Гутенев.

Источник: rostec.ru Владимир Гутенев.Источник: rostec.ru

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Перспективный истребитель Су-57 надо рассматривать как прекрасный самолет с экспортным потенциалом, но главные усилия должны быть сконцентрированы на создании переходной машины, заявил в среду "Интерфаксу-АВН" глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК, первый вице-президент Союза машиностроителей РФ Владимир Гутенев.

"Полагаю, что истребитель шестого поколения будет переходной машиной между самолетами, еще управляемыми человеком, и беспилотными интеллектуальными ударными комплексами (БИУК) - в данном случае мы говорим о воздушных БИУК, которые смогут благодаря своему интеллекту выполнять поставленные задачи, в том числе и достаточно массированными группами", - сказал он, комментируя заявление вице-премьера РФ Юрия Борисова о том, что массовых поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57 в ближайшие годы не будет.

"Я в значительной степени солидарен со словами Юрия Ивановича (Борисова) по поводу того, что вряд ли стоит ожидать массированные закупки Су-57", - отметил В.Гутенев.

"При несомненных достоинствах данной машины мы, конечно же, понимаем, что старт программе был дан еще в 2001 году, и реализация программы по целому ряду объективных причин затянулась (изначально планировалось в 2006 - 2007 годах провести летные испытания, а с 2014 года уже поставлять в войска), в связи с очень динамичным развитием технологий - это касается и систем радиоэлектронной борьбы, и новых композитных материалов, и новых возможностей, которые предоставляют аддитивные технологии с точки зрения конструктивного удешевления машин", - констатировал он.

"Ну, и конечно, это связано с тем, что мы обладаем весьма совершенными машинами - это Су-34 и Су-35, которые хорошо себя проявили", - отметил В.Гутенев. "До 2023-2024 года на Су-57 не предполагается установка двигателя второго этапа, испытания которого только начались, это - "Изделие 30", и не смотря на то, что наша машина значительно дешевле (по моим оценкам, в 2,5 раза, чем зарубежные аналоги 5-го поколения), но все-таки она значительно дороже и требует более тонких сервисов по сравнению с Су-34 и Су-35", - добавил В.Гутенев.

"Поэтому я солидарен с мнением Юрия Ивановича (Борисова), согласно которому мы уже имеем опыт, когда благодаря разумной технической политике фактически перепрыгивали через поколение, в значительной степени экономя бюджет", - сказал он.

"Мы наверняка смогли в рамках краткосрочного пребывания в феврале с.г. наших машин Су-57 в Сирии уточнить ряд возможных и сопутствующих данных по способности F-22 и F-35 по обнаружению наших самолетов - телеметрия дала существенный повод для их совершенствования", - отметил В.Гутенев.

"Поэтому концентрация (усилий) на переходном, 6-м поколении, мне кажется, была бы гораздо более целесообразной, а 5-е поколение должно послужить в малосерийном варианте отработке технических задач, которые позволили бы с одной стороны капитализировать на внешних рынках затраты, понесенные по данной машине, а другой стороны - совершенствовать системы (перспективных самолетов)", - уверен В.Гутенев.

"Это - крайне рациональный и правильный подход, обеспечивающий баланс между интересами оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и заказчика", - считает он.

Депутат полагает, что в интересах ОПК было бы "достаточно просто сформировать экспортный облик Су-57 с двигателем второго этапа".

"Это - абсолютно верное и прагматичное решение", - уверен он.