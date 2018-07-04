Су-57 переходит на новый уровень



Истребитель пятого поколения Су-57.

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Истребитель пятого поколения Су-57.Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

В последний день прошлого месяца вице-премьер правительства России Юрий Борисов и заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко посетили авиационный завод им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ им.Ю.А. Гагарина), который является филиалом ПАО "Компания "Сухой".

Работу по выполнению Гособоронзаказа по производству Су-57 и исполнению контрактных обязательств, связанных с поставкой современных истребителей, Борисов оценил положительно. Он сообщил, что "предприятия уже адаптировались к потребностям министерства обороны. Они ритмично, поквартально сдают свою продукцию". А Криворучко отметил, что "первый контракт на поставку истребителей Су-57 предполагает поставку Минобороны двенадцати истребителей".

Заключение первого контракта на поставку установочной партии многофункциональных истребителей пятого поколения в небольшом количестве вполне объяснимо. На этом этапе должно быть получено подтверждение готовности производства к выпуску продукции с установленными требованиями и в заданных объемах.

Новый самолет разработки ОКБ им. Сухого, который постепенно заменит стоящие на вооружении ВКС России истребители Су-27 и перехватчики МиГ-31, начали разрабатывать почти 20 лет назад в 1999 году. Тогда проект получил название Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), а на КнААЗ им.Ю.А. Гагарина ему присвоили заводской индекс Т-50. Свой первый полет он совершил в 2010 году, к августу 2017 года насчитывалось 11 машин и тогда же появилось официальное серийное название российского многофункционального истребителя - Су-57.

Су-57 объединил технологии пятого поколения с высокой скоростью и дальностью полета, мощными двигателями и отличными маневренными характеристиками истребителей Сухого. Портал Global Conflict в рейтинге современных истребителей поставил его на первое место. Аналоги российского самолета пятого поколения - американские F-22 и F-35, а также китайские J-20 и J-31. При этом необходимо особо подчеркнуть, что истребитель F-22, с которым обычно любят сравнивать еще не пошедшие в крупносерийное производство российские и китайские машины, уже … давно не выпускается: его серийное производство завершено аж в 2011 году!

На машинах, которые согласно контракту получит Минобороны, стоят так называемые двигатели первого этапа - АЛ-41Ф1, которые представляют собой очень глубокую модернизацию турбореактивного АЛ-31Ф. Но эксперты не считают эти двигатели соответствующим пятому поколению, и начало крупносерийного выпуска связывают с производством двигателя второго этапа, известного как "изделие 30".

Новый двигатель с увеличенной тягой и топливной эффективностью, предназначенный для Су-57, уже прошел испытания в декабре 2017 года. И теперь предусматривается его доводка, что может занять длительное время. Но в результате новый двигатель позволит получить летно-технические характеристики, полностью отвечающие пятому поколению истребителей.

Кроме тестирования нового двигателя будет отрабатываться и использование новых авиационных средств поражения (АСП). Две опытные машины Су-57 непродолжительное время находились в Сирии и прошли испытания с применением новейших АСП. Министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что испытания новейших российских истребителей проведены в "горячей точке". "Они действительно были там. Были недолго, два дня, - сообщил Шойгу. - Было два самолета. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Их сопровождали самолеты-лаборатории, и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия".

В системах вооружений Су-57 сочетаются функции ударного самолета и истребителя. Возможно оснащение истребителя авиационной пушкой, ракетами класса "воздух - воздух" различной дальности, ракетами класса "воздух - поверхность", а также противорадиолокационными, противокорабельными и корректируемыми авиационными боеприпасами, которые наводятся по лазерному лучу или используют для самонаведения систему инерциально-спутниковой навигации.

Совершенствование АСП связано с усилением помехозащищенности, увеличением дальности и уменьшением габаритов с возможностью размещения во внутренних отсеках, что обусловливается необходимостью сделать самолет малозаметным. Показатели заметности Су-57 для радаров, считают российские и зарубежные специалисты, фактически на два порядка меньше, чем у Су-27.

Бортовой компьютер самолета - электронный второй пилот - обеспечивает помощь в управлении самолетом и во время ведения боя. Самолет оснащается бортовой радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой, современной оптико-локационной станцией, бортовым комплексом обороны и пр. Все радиоэлектронное оборудование, системы вооружений и силовая установка Су-57 имеют цифровое управление.

"По сравнению с истребителями предыдущих поколений, Су-57 обладает рядом уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя. Самолёт пятого поколения оснащен принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. Это в значительной степени снижает нагрузку на летчика и позволяет концентрироваться на выполнении тактических задач. Бортовое оборудование нового самолета позволяет осуществлять обмен данными в режиме реального времени как с наземными системами управления, так и внутри авиационной группы, а также выполнять задачи автономно", - указывается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации.

Юрий Борисов считает, что многофункциональный истребитель пятого поколения является "козырем" России, однако, по мнению вице-премьера, форсировать его массовое производство не имеет смысла. Это станет актуальным, если начнется отставание по ТТХ предыдущих поколений истребителей от зарубежных аналогов. "Самолет проявил себя очень хорошо, в том числе и в Сирии, подтвердил свои летно-технические характеристики и боевые возможности. Вы знаете, что у нас Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире. Поэтому у нас нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". По мнению вице-премьера, в настоящее время наибольшее значение приобретают вопросы качества и модернизации, а также разработка перспективной техники. "Нас больше уже интересуют вопросы качества, вопросы будущего, модернизации, вопросы перспективной техники", - заявил Борисов.

Ирина Дронина