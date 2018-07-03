Заказы плывут мимо "Звезды"



Планируемый облик судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне (Приморский край) с транспортно-передаточным доком грузоподъёмностью 40000 тонн в левой части изображения.

Источник: ДЦСС Планируемый облик судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне (Приморский край) с транспортно-передаточным доком грузоподъёмностью 40000 тонн в левой части изображения.Источник: ДЦСС

Суперверфь "Роснефти" недозагружена на треть

По данным источников “Ъ”, актуализированный план загрузки строящейся "Роснефтью", "Роснефтегазом" и Газпромбанком (ГПБ) суперверфи "Звезда" стал на треть ниже расчетного, на основе которого рассчитана окупаемость проекта. Для компенсации сокращающихся заказов предлагается обязать заказчиков судов заключить с верфью новые контракты. Это, по данным “Ъ”, может затронуть НОВАТЭК, которому нужны 15 газовозов для проекта "Арктик СПГ-2", а также других крупных игроков — "Атомфлот", "Газпром", ЛУКОЙЛ, СИБУР, "Норильский никель" и Минобороны. Кроме того, за эти заказы планирует бороться и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

Как рассказали “Ъ” источники, знакомые с ситуацией, строящаяся на Дальнем Востоке верфь "Звезда" (принадлежит консорциуму "Роснефти", "Роснефтегаза" и ГПБ) после актуализации плана заказов до 2035 года недосчиталась 30% загрузки. Сейчас в плане 118 судов, тогда как правительство утвердило расчетную программу в 178 единиц. Объем заказов закладывался в окупаемость проекта и включал в себя эффекты серийности и масштаба производства, отмечают собеседники “Ъ”. По данным “Ъ”, для компенсации "Звезда" настаивает на обязывающем контракте с 2018 года на 15 газовозов ледового класса Arc7 для "Арктик СПГ" НОВАТЭКа. Но НОВАТЭК, говорят собеседники “Ъ”, предлагает заключать контракт на основе конкурса.

О переговорах НОВАТЭКа с верфью упоминал 21 июня на заседании в Рособоронэкспорте по Севморпути (см. “Ъ” от 22 июня) Александр Чумак из департамента локализации техники и технологий "Роснефти". По его словам, речь идет о заказе на 15 газовозов, в 2022, 2024 и 2025 годах планируется сдавать по пять судов. В "Роснефти" тему не комментируют.

В НОВАТЭКе заявили, что в 2016 году согласовали со "Звездой" план-график размещения заказов на газовозы для "Арктик СПГ", при этом "Звезда" должна была представить технико-экономические предложения и гарантии строительства в первом полугодии 2018 года, но пока этого не сделала. В НОВАТЭКе добавили, что "не сомневаются", что верфь будет достроена в сроки, позволяющие строить суда для "Арктик СПГ" в "соответствии с требованиями к продукции, произведенной в РФ". Предполагается, что тендеры на строительство "непосредственно на верфи "Звезда"" должны пройти до конца 2019 года, а в первом квартале 2020 года будут подписаны контракты на строительство между "Звездой" и "судовладельцами на основе договоров тайм-чартеров".

В Минпромторге “Ъ” заявили, что повышение загрузки верфей РФ — один из приоритетов, и "Звезда" не исключение. Там напомнили о поправках в Кодекс торгового мореплавания (о них шла речь на совещании 21 июня, они де-факто запрещают использовать в Арктике с 2019 года новые суда, построенные за рубежом.— “Ъ”). Но в ведомстве не считают, что это механизм, обязывающий компании размещать заказы на определенной верфи, а "закрепление приоритета использования отечественных судов", что станет дополнительным стимулом для загрузки верфей, в том числе "Звезды". В ОСК говорят, что знают о планах "Звезды" "получить как можно больше заказов", и поддерживают конкуренцию верфей.

По данным “Ъ”, у "Звезды" есть контракты на 25 судов для "Роснефти", в планах заказы компании на 14 обслуживающих судов (2022–2035 годы), девять морских буровых установок (2018–2032 годы), девять добычных платформ (2022–2031 годы). "Звезда" также рассчитывает на четыре мелкосидящих ледокола для ФГУП "Росморпорт" (контракт на первый заключен на ПМЭФ-2018, о проекте см. “Ъ” от 8 сентября 2017 года), 19 судов для "Газпрома", 22 — для НОВАТЭКа и 13 газовозов и ледокольных судов для "Совкомфлота" (СКФ).

В "Газпроме" “Ъ” сообщили, что продолжают работу по размещению заказов на суда и морскую технику на "Звезде" в соответствии с перспективным планом ее загрузки и достигнутыми договоренностями. По словам источника “Ъ”, в конце 2017 года "Газпром" предварительно договорился со "Звездой" на пять судов, контракты могут подписать до конца этого года. Другой собеседник “Ъ” говорит, что в 2016 году "Газпром" не исключал возможности разместить на "Звезде" 28 обслуживающих судов и двух буровых. В СКФ вопросы “Ъ” о программе "Звезды" переадресовали верфи и Минпромторгу, добавив, что компания продолжает переговоры по своей части заказов.

При этом, рассказывают собеседники “Ъ”, в план загрузки "Звезды" предлагается включить атомные ледоколы ЛК-60 и ЛК-120 для "Атомфлота" (входит в "Росатом"), научно-исследовательские и экспедиционные суда, суда сейсморазведки и обслуживания для РАН, Росгидромета и "Росгеологии". Кроме того, "Звезда" ждет заказы нефтегазовых компаний ("Татнефти", ЛУКОЙЛа), СИБУРа, "Норникеля", FESCO, Минобороны и др.

Глава "Атомфлота" Вячеслав Рукша напомнил, что "Росатом" отмечал, что четвертый и пятый ЛК-60 должны строиться на Балтзаводе ОСК. Место строительства "Лидера" определит межведомственная рабочая группа под руководством курирующего ОПК вице-премьера Юрия Борисова, добавляет топ-менеджер (как сообщал “Ъ”, решение ожидается в июле). Основная задача российских верфей — точное исполнение сроков строительства и стабильность ценовых показателей, заключает господин Рукша. В ОСК говорят, что будут бороться за заказы, в частности претендовать на строительство атомных ледоколов.

Врио директора Института океанологии имени Ширшова РАН Алексей Соков сообщил “Ъ”, что институт вел переговоры о строительстве научно-исследовательских судов на "Звезде", вопрос упирается в отсутствие бюджетного финансирования. В "Росгеологии" “Ъ” подтвердили, что изучают вопрос приобретения сейсморазведочных судов, "но говорить о чем-то конкретном пока нет смысла". В Росгидромете не имеют информации о включении потребностей ведомства в план загрузки "Звезды". В "Норникеле" сообщили, что флот компании закрывает все потребности, и в ближайшей перспективе не планируют увеличивать число судов. В остальных компаниях и Минобороны отказались от комментариев.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров говорит, что создание "Звезды" должно дать возможность компаниям не только строить суда в РФ, но и делать это на условиях, конкурентоспособных по срокам и стоимости. Для этого нужна реальная конкуренция между верфями, в первую очередь "Звездой" и ОСК, в том числе возможность выбирать исполнителя на аукционе с предквалификацией или конкурсе по конкретным критериям. Требование обязывающих контрактов и размещение без конкурса судов, строящихся за счет бюджета, приведет к необоснованной дискриминации ОСК в пользу "Звезды".

Анастасия Веденеева, Ольга Никитина, Дмитрий Козлов