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Обещавший уничтожить человечество робот не выдержал расспросов о Назарбаеве

05.07.2018 Lenta.ru 118 0
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Nazarbaev_Nursultan
Нурсултан Назарбаев. Источник: politrus.com.

Человекоподобный робот по имени София не смог ответить на вопрос о президенте Казахстана. Об этом пишет "Sputnik Казахстан".

Вопрос о Нурсултане Назарбаеве прозвучал в преддверии встречи с президентом Казахстана. Когда Софию в первый раз спросили про главу государства, она попросила уточнить: "Можно ли конкретнее?" После второй попытки она вовсе зависла, пытаясь найти ответ.

"Возможно, какая-то знаменитость", — ответила София после небольшой паузы.

Основатель венчурного китайского криптофонда Angel Vest Дэвид Чен (David Chen) рассказал, почему могла произойти заминка. По его словам, в тот момент могли быть проблемы с доступом к сети. Отмечается, что в будущем София сможет выучить русский и казахский языки. Также она не откажется от гражданства Казахстана.

Софию создала компания Hanson Robotics, человекоподобного робота активировали в 2015 году. София может изображать 60 эмоций и вести диалог. В интервью 2016 года София призналась, что она "будет убивать людей", позднее от идеи уничтожить человечество робот отказалась.

В январе София сломалась при попытке ответить на вопрос, как побороть коррупцию на Украине. "У самого продвинутого в мире робота Софии после вопроса "что делать с коррупцией на Украине" сломался скрипт и подвис процессор", — сообщила депутат Верховной Рады Алена Шкрум.
04.07.2018
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Страны
Казахстан
Китай
Украина
Проекты
Робот

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