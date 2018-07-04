Более 500 военных связистов стали участниками учений в трех субъектах юга России
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Военные связисты.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков
Особое внимание военнослужащие уделили действиям по обмену данными между командирами для обеспечения непрерывного управления в различных видах боя
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июля. /ТАСС/. Связисты Южного военного округа в ходе учений успешно произвели обмен данными между абонентами соединений и воинских частей, дислоцированных на Кубани, в Ставропольском крае и в Карачаево-Черкесии, сообщили в среду в пресс-службе округа.
"Более 500 военных специалистов обеспечили абонентов устойчивой связью на удаленности свыше 500 км", - отметили в пресс-службе.
При этом особое внимание было уделено действиям по обмену данными между командирами для обеспечения непрерывного управления в различных видах боя.
По результатам учений установлено, что благодаря новейшим средствам связи, поступившим в подразделения за минувшие три года, в 2,5 раза быстрее удается производить развертывание и настройку техники. Для этого требуется проделать в пять раз меньше операций, чем при работе на аналоговых станциях, а качество и дальность связи увеличились в два раза.
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04.07.2018
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