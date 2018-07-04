В России сделают особый акцент на развитии систем ПРО
|
|
Военнослужащий на фоне комплекса С-400 во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами.
Источник: © РИА Новости, Кирилл Каллиников
В Научно-производственном объединении "Алмаз", которое входит в концерн "Алмаз-Антей", решили заняться созданием современных активных фазированных антенных решеток для систем и комплексов ПВО-ПРО. Об этом сообщается в годовом отчете предприятия.
В разделе "Перспективы развития общества" отмечается, что Научно-производственное объединение организовало опытно-конструкторские работы по повышению эффективности управления силами и средствами авиации и противовоздушной обороны. Для этого в "Алмазе" создали опытный участок новой системы управления, сообщает ТАСС.
"Особые усилия планируется направить на развитие системы ПРО с расширением использования многорубежного подхода к построению системы обороны", - сказано в документе.
Кстати, в этом же разделе годового отчета уточняется, что основным направлением является проведение предварительных испытаний созданного опытного участка, корректировка ракетно-конструкторской документации, реализация замечаний и рекомендаций по результатам предварительных испытаний. Конкретные даты начала и окончания опытно-конструкторских работ не приводятся.
Стоит напомнить, что Научно-производственное объединение "Алмаз" - это одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, которое разрабатывает зенитно-ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны, в том числе С-400 "Триумф" и С-500.
Светлана Цыганкова
|
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.07.2018 В России испугались F-35 и проверили С-500
05.07.2018 Разработчик С-400 и С-500 уделит особое внимание развитию систем ПРО
19.08.2016 Утрата доверия с последующим восстановлением
04.07.2018 НПО "Алмаз" создало опытный образец новой системы управления средствами авиации и ПВО
17.05.2017 С-500 — полное технологическое доминирование (Печат, Сербия)
23.08.2016 "Стелс-технология оказалась бумажной фикцией"
15.08.2016 Причиной увольнения главы НПО "Алмаз" мог стать срыв гособоронзаказа
27.06.2016 Годовой отчет ПАО "НПО "Алмаз" за 2015 год