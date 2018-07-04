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В России сделают особый акцент на развитии систем ПРО

05.07.2018 Российская газета 154 0
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Военнослужащий на фоне комплекса С-400 во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Военнослужащий на фоне комплекса С-400 во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами.
Источник: © РИА Новости, Кирилл Каллиников

В Научно-производственном объединении "Алмаз", которое входит в концерн "Алмаз-Антей", решили заняться созданием современных активных фазированных антенных решеток для систем и комплексов ПВО-ПРО. Об этом сообщается в годовом отчете предприятия.

В разделе "Перспективы развития общества" отмечается, что Научно-производственное объединение организовало опытно-конструкторские работы по повышению эффективности управления силами и средствами авиации и противовоздушной обороны. Для этого в "Алмазе" создали опытный участок новой системы управления, сообщает ТАСС.

"Особые усилия планируется направить на развитие системы ПРО с расширением использования многорубежного подхода к построению системы обороны", - сказано в документе.

Кстати, в этом же разделе годового отчета уточняется, что основным направлением является проведение предварительных испытаний созданного опытного участка, корректировка ракетно-конструкторской документации, реализация замечаний и рекомендаций по результатам предварительных испытаний. Конкретные даты начала и окончания опытно-конструкторских работ не приводятся.

Стоит напомнить, что Научно-производственное объединение "Алмаз" - это одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, которое разрабатывает зенитно-ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны, в том числе С-400 "Триумф" и С-500.


Светлана Цыганкова
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
С-500
Компании
Алмаз Расплетина
Алмаз-Антей
Проекты
АФАР

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