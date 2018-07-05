США планируют разместить в Европе вариант модернизированного ядерного заряда



Прототип бомбы B61-12.

Источник: pbs.org Прототип бомбы B61-12.Источник: pbs.org

Соединенные Штаты намерены разместить на своих базах, расположенных на территории Европы, новые модернизированные ядерные бомбы, сообщает РИА новости со ссылкой на дипломатический источник. Данное предложение будет озвучено представителями военного ведомства США на саммите стран НАТО в Брюсселе, который пройдет в период 11-12 июля 2018 года.

Как сообщается, речь идет о модернизированных американских тактических бомбах В61-12. Напоминаем, что в рамках договора НАТО, на территории стран, входящих в Североатлантический альянс, а именно Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Турции, еще с 1960 -х годов 20 века находятся американские ядерные боезаряды B61, которые в настоящее время модернизируются. Программа модернизации рассчитана на 30 лет, за которые Пентагон планирует провести работы по модернизации всех имеющихся на территории Европы зарядов, потратив на это 25 млр. долларов.

Напомним, что в июне этого года ВВС США провели первые квалификационные тесты новой управляемой ядерной бомбы B61-12. Первые новые модернизированные заряды должны поступить на вооружение американских ВВС уже к 2020 году. Заряд модернизируется с учетом применения новейшими самолетами пятого поколения F-35 Lightning II, самолеты европейских производителей должны пройти необходимую сертификацию для применения данных ядерных зарядов.