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Турция поставит украинской армии беспилотники

05.07.2018 Lenta.ru 101 0
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БЛА Anka
Турецкий ударный БЛА Anka.
Источник: TAI

Турция поставит Украине беспилотные авиационные комплексы, также стороны договорились создать совместное предприятие. Об этом в среду, 4 июля, сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

В Анкаре состоялось заседание украинско-турецкой комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Как отмечается, стороны договорились о передаче Министерству обороны Украины передовых технологий и программного обеспечения в сфере связи и подписали соответствующий документ.

Также был подписан меморандум о поставках Киеву беспилотных авиационных комплексов и создании совместного предприятия. Кроме того, Турция и Украина договорились развивать сотрудничество в сфере беспилотных систем вооружения и обсудили вопрос создания совместного конструкторского бюро по разработке двигателей для бронированной техники. Турецкая сторона выразила заинтересованность в закупке транспортных самолетов Ан-178.

В начале июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг критике европейские страны, которые, по его мнению, стали уделять меньше внимания вопросу о статусе Крымского полуострова. Чавушоглу подчеркнул, что Анкара не признает и не будет признавать присоединение Крыма к России, которое он назвал аннексией. "Если вы сегодня забудете о Крыме, а завтра что-то случится с Украиной, то вы будете нести за это ответственность", — обратился он к европейским государствам.
04.07.2018
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Страны
Россия
Турция
Украина
Продукция
Ан-178
Проекты
БПЛА

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