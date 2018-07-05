Лазерные войны. В США начата разработка мобильного боевого лазера
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Как только в России сообщили о постановке на вооружение боевого лазера, новости о разработке тех или иных аналогов посыпались как из рога изобилия из других стран. Так, на днях китайцы заявили о создании "нелетального лазерного оружия", о чём "ВО" сообщало на своих страницах (ссылка).
Теперь аналогичные известия приходят уже из США. Только в американском случае заявлено, что разработки лазерной боевой установки находятся на начальном этапе. Да и речь здесь идёт о более мощном оружии, нежели то, которое было представлено Китаем.
Разработчиком боевого лазерного модуля выступает компания Raytheon. Она работает над созданием мобильной установки, мощность которой в проекте составит 100 кВт.
topwar.ru
Американские СМИ сообщают, что боевой лазерный модуль планируется устанавливать на грузовое шасси FMTV. Это средние тактические автомобили, способные перевозить груз массой до 5 тонн. Такие грузовики стоят на вооружении армий многих стран мира, включая США, Саудовскую Аравию, Канаду, Ирак, Таиланд и др.
Планируется, что американский боевой лазер будет осуществлять нейтрализацию ракет, а также мин и артиллерийских снарядов. Отмечено, что стоимость одного "выстрела" этой установки будет в разы ниже стоимость использования миномётов и артиллерийских установок.
По последним данным, начать боевые испытания перспективного боевого лазера Raytheon сможет не ранее 2022 года.
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04.07.2018
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