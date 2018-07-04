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Чего ожидать от сотрудничества России и Китая по космосу?

05.07.2018 Военное обозрение 136 0
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Москву в ближайшие дни посетит делегация космической администрации КНР, которая на встрече с представителями "Роскосмоса" обсудит возможность совместного строительства многомодульной орбитальной станции, передает РИА Новости.

http://www.globallookpress.com

Как сообщил источник агентства, визит китайской делегации запланирован на конец этой недели, стороны обсудят вопросы сотрудничества в области пилотируемых программ.

Он рассказал, что китайцы в ближайшие годы намерены приступить к строительству многомодульной космической станции, и их интересует опыт россиян в проведении длительных космических полетов и в создании крупных объектов на орбите.

Кроме того, у китайской стороны "нет ряда критически важных технологий", и она готова в обмен на них предложить свое партнерство, добавил собеседник.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что рассчитывают на сотрудничество с КНР в создании сверхтяжелой ракеты.

Напомним, в 2011 году Китай запустил свою орбитальную станцию "Тянгун-1", став третьей страной, реализовавшей подобную программу, после СССР и США. В 2016 году была запущена станция "Тянгун-2". Однако, как и первая (уже сошедшая с орбиты), она посещаемая, а не постоянно обитаемая. Через пару лет китайцы планируют начать строительство многомодульной космической станции, которая будет состоять их трех отсеков и двух стыковочных узлов.
04.07.2018
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Страны
Китай
Россия
США
Компании
Роскосмос

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