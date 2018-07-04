Чего ожидать от сотрудничества России и Китая по космосу?
|
|
Москву в ближайшие дни посетит делегация космической администрации КНР, которая на встрече с представителями "Роскосмоса" обсудит возможность совместного строительства многомодульной орбитальной станции, передает РИА Новости.
http://www.globallookpress.com
Как сообщил источник агентства, визит китайской делегации запланирован на конец этой недели, стороны обсудят вопросы сотрудничества в области пилотируемых программ.
Он рассказал, что китайцы в ближайшие годы намерены приступить к строительству многомодульной космической станции, и их интересует опыт россиян в проведении длительных космических полетов и в создании крупных объектов на орбите.
Кроме того, у китайской стороны "нет ряда критически важных технологий", и она готова в обмен на них предложить свое партнерство, добавил собеседник.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что рассчитывают на сотрудничество с КНР в создании сверхтяжелой ракеты.
Напомним, в 2011 году Китай запустил свою орбитальную станцию "Тянгун-1", став третьей страной, реализовавшей подобную программу, после СССР и США. В 2016 году была запущена станция "Тянгун-2". Однако, как и первая (уже сошедшая с орбиты), она посещаемая, а не постоянно обитаемая. Через пару лет китайцы планируют начать строительство многомодульной космической станции, которая будет состоять их трех отсеков и двух стыковочных узлов.
|
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.07.2018 Часть пилотируемый программы может быть переведена с Байконура на Восточный за год - источник
05.07.2018 Правительство РФ в ближайшие дни обсудит перспективы дальнейшего развития Центра имени Хруничева - "Роскосмос"
05.07.2018 Источник: новый гендиректор РКК "Энергия" будет избран 21 августа
05.07.2018 Глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев с 3 августа покинет должность
04.07.2018 РКК "Энергия": летные испытания ракеты "Союз-5" будут проходить с 2022 по 2025 год
04.07.2018 РКК "Энергия" предлагает создать на МКС модуль для размещения туристов на орбите
04.07.2018 Россия начала работы по созданию модуля для высадки космонавтов на Луне
04.07.2018 Полетали и хватит